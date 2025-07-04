Mahkeme Başkanı’ndan şaşırtan şerh

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DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 28 Aralık’ta görülen davanın 2’nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran’a ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

CEZALARI ONANDI

Tutuklu sanıklar ve taraf avukatlarının istinaf başvuruları Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nce incelendi. 26 Mayıs’ta verilen kararda, mahkemenin 4 sanık hakkında verilen hapis cezaları oyçokluğuyla onandı. Öte yandan Mahkeme Başkanı da gerekçelerini sıralayarak karara şerh koydu. Mahkeme Başkanı, şerhinde dosyadaki kamera kayıtları, baz raporları ve DNA bulgularının eksik ve yetersiz incelendiğini, özellikle Nevzat Bahtiyar’ın hareketlerinin detaylı görüntü analiziyle netleştirilmesi gerektiğini belirtti. Anne, ağabey ve amcanın birlikte ve kısa sürede Narin’i öldürdüğü yönündeki kabulün akla ve hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca, PSA ve kıl örnekleri gibi kritik delillerin bilimsel olarak yeterince araştırılmadığını, tüm bu eksik incelemeler nedeniyle kararın bozulması gerektiğini ifade etti.

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İTİRAZ REDDEDİLDİ

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın tutukluluk hallerine yapılan itirazları inceledi. Daire, önceki tutukluluk kararında düzeltilmesi gereken bir husus bulunmadığını belirtti. Sanık avukatlarının itirazları ayrı ayrı reddedildi.

Mahkeme Başkanı sanıklar Yüksel ve Enes Güran hakkında verilen tutukluluk kararına muhalefet şerhinde, istinaf aşamasında sunduğu gerekçelerini sıraladı. Mahkeme Başkanı, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kriterleri doğrultusunda, sanıklar Yüksel ve Enes Güran bakımından tutukluluğun devamının ölçüsüz ve hukuka aykırı olduğunu belirterek, “Adli kontrol tedbirleri uygulanarak derhal tahliyelerine karar verilmesi gerektiği kanaatiyle çoğunluğun tutukluluğun devamı yönündeki görüşüne katılmamaktayım” ifadelerini kullandı.