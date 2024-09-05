Mahkeme başkanından Engin Polat’a: Reklam yapma

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Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu’nda görülen duruşmaya, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Engin Polat, babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, muhasebeci Ahmet Gün ile Dilan Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu’nun da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

SIK SIK BAKIŞTILAR

Engin Polat, duruşma salonunda jandarmalar arasında önden ikinci sırada otururken, Dilan Polat ise tutuksuz sanıkların arasında 5’inci sıradaydı. Engin Polat, duruşma süresince sık sık arkasına dönerek eşi Dilan Polat ile bakıştı.

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‘GELİRİM YOK İŞSİZİM’

Kimlik tespiti sırasında söz verilen Engin Polat, “Lise mezunuyum. Şu an iş yapmıyorum, bir gelirim yok” derken, sanık Dilan Polat ise ortaokul mezunu olduğunu söyleyerek işsiz olduğunu ve gelirinin olmadığını belirtti. Engin Polat yaklaşık bir saat süren savunmasında yasa dışı bahis ve kara para aklama gibi suçlarla ilgisinin olmadığını savunarak özetle şöyle dedi:

‘ŞİRKETLERİMİ GERİ VERİN’

“Türkiye’de güzellik sektöründe öncü firmayız. Hiçbir paravan şirketimiz yok. Şirketlerimizin ve şubelerimizin tarafımıza verilmesini talep ediyorum. 10 aydır yalan ve iftiradan dolayı ailemden ayrıyım. İtibarımız ve hayatlarımız paramparça oldu. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum.” Engin Polat’ın savunmasında uzun uzun şirketlerini anlatması üzerine mahkeme hâkimi araya girerek, “Reklam yapma” diye uyardı.

‘YALAN, DİLAN YAPMAZ’

Hâkimin, eşi Dilan Polat’ın sosyal medyada yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptığı iddiasını sorması üzerine de Engin Polat, “Yalan, hiçbir şekilde yapmaz” dedi.

DİLAN POLAT: HAPİSHANEDE 18 KİLO VERDİM

Dilan Polat, yaklaşık 10 dakika süren savunmasında özetle şunları söyledi: “Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Sadece şirketlerin reklam yüzüydüm. Eşime de güvendiğim için ortak olduğumdan imzam vardı. Ortalama 7 milyon takipçim var. Bahis sitesi reklamı yapsam en az bin kişi bunun ekran görüntüsünü alır, paylaşırdı. Eşimin hiçbir şekilde soğuk cüzdan, kara para, bahis gibi bir bağlantısı olmadığına eminim. Kıbrıs’a 1 gün gezme amaçlı gittik. Cezaevinde 18 kilo verdim, sağlığımı kaybettim. Çocuklarımdan ayrı kaldım. Eşim hâlâ cezaevinde.” Mahkeme hakiminin, “Gruptaki mesajları silin” yazışmalarını sorması üzerine ise Dilan Polat, “Benim şahsi fotoğraflarım vardı. Bölgesel incelme fotoğraflarım oluyor. Tanınan bir insan olduğum için bunların silinmesini istemiştim” yanıtını verdi.

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SİYAH TAKIM GİYDİLER

Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Dilan Polat duruşmaya, siyah takım elbise ve beyaz gömlekle geldi, saçlarını arkadan topuz yaptı. Engin Polat da siyah ceket, siyah kot pantolon ve beyaz gömlekle duruşmaya katıldı. Dilan Polat’ın kız kardeşi tutuksuz sanık Sinem Sıla Doğu da siyah takım elbise ve beyaz gömlekle duruşmaya geldi. Doğu savunmasında, “Beraatımı talep ediyorum. Aileden örgüt olmaz” dedi.

TAKİPÇİLERİNDEN DUA İSTEDİ

19 Ağustos 2024’te tahliye edilmesinin ardından sessizliğini koruyan Dilan Polat, dün duruşma öncesi sosyal medya üzerinden ilk kez takipçilerine seslenerek Fetih Suresi okumalarını istedi.



