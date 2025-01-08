Mahkeme ağırlaştırılmış müebbetin gerekçesini açıkladı: Suça yatkın bir kişilik

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Ankara’da Alime Baş ile Mehmet Eroğlu 2016’da evlendi ve bu evliliklerinden 2021’de bir kız çocukları oldu. Bir süre sonra taraflar, şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı boşandı ve reşit olmayan çocuğun velayeti anneye verildi. Boşandıktan sonra ölüm tehditleri nedeniyle şikâyetçi olan Baş’ın talebi üzerine koruma kararı çıkarıldı. Ayrıca kimlik bilgileri değişikliği yapılarak ‘Alime Baş’ olan isim ve soy ismi, ‘Pelin Ceylan’ olarak değiştirildi. Çok sayıda sabıka kaydı bulunan Eroğlu, başka suçtan cezaevindeyken 28 Şubat 2022’de denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden tahliye oldu.

MÜDAHALEYE GELENLERİ YAKLAŞTIRMAMIŞTI

Ceylan’ın önceki eşinden olan erkek çocuğunun yaşam tarzının, küçük kızına kötü örnek olacağı gerekçesiyle başka bir yerde kalmasını isteyen Eroğlu, bu konu nedeniyle eski eşini birçok kez tehdit etti. Ceylan’ın yaşadığı yere 12 Aralık 2022’de giden Eroğlu, maktulle caddede tartışmaya başladı, cadde ortasında maket bıçağıyla saldırdığı kadına daha sonra iki kez ateş ederek yaraladı. Ceylan yere düştükten sonra müdahale etmek isteyen vatandaşlara, silahını göstererek engel oldu. Eroğlu, yerde hareketsiz yatan kadına bir kez daha ateş etti. Hastaneye kaldırılan Ceylan, 12 gün sonra hayatını kaybetti.

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Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi Eroğlu’na ‘eski eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ‘ruhsatsız silah taşımak’ suçundan da 1 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Sanığın ölenin ‘haksız tahriki’ altında hareket ettiğini iddia etse de bu hususta hiçbir delil ileri sürmediği belirtilen gerekçeli kararda, “Sanığın adli sicil kaydına dayalı suç işlemeye yatkın kişiliği de dikkate alınarak, sanığın olay nedeniyle pişman olduğuna dair mahkememizce olumlu bir kanaat gelmemesi nedeniyle sanık hakkında ‘haksız tahrik indirimi’ yapılmasına neden olmadığına hükmedilmiştir” denildi.