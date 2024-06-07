Mahkeme ağırlaştırılmış müebbetin gerekçesini açıkladı: Gamze’yi balkondan Alper itti

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Alanya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘eşi kasten öldürmek’ten yargılanan Alper Yağlıoğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

‘SIRTI YERE YÜZÜ YUKARI DÖNÜKTÜ’

Mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, ulusal kriminal rapora yer verildi. Raporda, Gamze’nin balkondan düşüş şeklinin sırtı yere, yüzü yukarı dönük pozisyonda olduğu belirtildi. Gamze’nin, düşüş şekli eğer kendini korkuluktan salarak aşağı doğru süzülme şeklinde olsaydı, düştüğü yerin balkon hizasında olması gerektiği ifade edildi. Aynı şekilde, çivileme atlama şeklinde olsaydı, balkonun hemen dibine düşmesi gerektiği vurgulandı. Ancak, Gamze’nin düştüğü yerin balkon hizasından 2.5 metre mesafede olduğu belirtildi. Bunun bir başkası tarafından itilmesi sonucu olabileceğine dikkat çekildi. Gamze’nin balkondan düşmesinden 1 dakika 38 saniye sonra sanığın evden çıktığı, 15 dakika sonra geri geldiğinin kamera görüntüleriyle tespit edildiği belirtildi. Sanığın eve döndükten sonra nerede olduğunu bilmediğini söylediği eşini 6 dakika içinde bulabilmesi ve odada eşini göremeyince direkt balkondan aşağıya bakmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğuna işaret edildi.