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Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 21.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Mahkûmların korona izni uzayabilir

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Mahkûmların korona izni uzayabilir
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İnfaz Kanunu ile açık cezaevine ayrılmış yaklaşık 60 bin mahkûmun koronavirüs izin süresi 30 Temmuz’da dolacak.

Bu iznin Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nca yapılacak öneri doğrultusunda bir kez daha iki ay süreyle uzatılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz 18 Mayıs’ta, “Açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkûmun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır” açıklaması yapmıştı.

GÖRÜŞ ALINACAK

Edinilen bilgiye göre Adalet Bakanlığı’nca, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’na görüş sorulacak. Bilim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda için süresi önümüzdeki hafta bir kez daha uzatılacak ya da sona erdirilecek. 7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un Geçici 9. maddesi ile açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler, yasanın yürürlüğe girdiği 14 Nisan tarihi itibarıyla 31 Mayıs’a kadar COVID-19 iznine gönderilmişti.

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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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