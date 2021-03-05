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Nuray BABACAN / ANKARA
Haber Giriş: 05.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Mahkûmlara mail hakkı geliyor

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Mahkûmlara mail hakkı geliyor

Hükümet tarafından açıklanan ve iyi niyet belgesi olarak adlandırılan İnsan Hakları Eylem Planı’nın altyapı çalışması sürerken, Adalet Bakanlığı, TBMM’de torba teklife konulması için cezaevlerini ilgilendiren maddeler gönderdi.

Düzenlemeyle, mahkûmlara elektronik ortamda yazışma hakkı getirilecek. Mail’ler kontrol edilip, kaydedilecek. Bunun daha çok aileler, resmi daireler, avukat yazışmalarıyla ilgili olması bekleniyor. Ayrıca yüz yüze görüşmeler dahil, tüm görüşmeler kayıt altına alınacak. Daha önceki uygulamada yüz yüze görüşmeler bu kapsam dışındaydı.

ÇOCUKLARA UZUN GÖRÜŞME

Düzenlemede, cezaevi ziyaretlerine ilişkin maddelerde de yeni düzenlemeler yapılacak. Çocuk hükümlüler için ziyaret süresi bir saatten az, üç saatten fazla olmamak üzere belirlenecek. Çocuk hükümlülere, belirtilenler dışındaki kimselerin ziyaretine de savcılıklar izin verebilecek.

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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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