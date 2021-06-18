Mahkûmlara e-posta izni

Önceki akşam Meclis’ten geçen yasa teklifi, infaz sistemine bir dizi yenilikler getiriyor. Bu yeniliklerin en önemlisi ise hükümlülere e-posta izni oldu. Hükümlüler, gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda Adalet Bakanlığı’nca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilecek. Hükümlü tarafından resmi makamlara ya da savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgrafların, alıcısı dışındaki kişilerin erişimini engelleyici tüm önlemler alınarak, hükümlünün talebine göre posta yoluyla ya da elektronik ortamda alıcısına ulaştırılabilecek.

KAYDEDİLİP SAKLANACAK

Terör suçlarından hükümlüler ile tehlikeli halde bulunan ya da dışarıyla iletişiminin kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği değerlendirilen hükümlülerin mektup, faks ve telgrafları dijital olarak kaydedilebilecek ya da fiziki olarak saklanabilecek. Bu iletilere ilişkin kayıt ya da belgeler, amacı dışında kullanılamayacak, yasada açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi ya da kurumla paylaşılamayacak ve herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemiş ise en geç 1 yıl sonunda savcının denetiminde silinecek ya da imha edilecek.

ZİYARETLER 1.5 SAATE ÇIKTI

Ziyaret sürelerini bir saatten 1.5 saate çıkaran, maddi durumu yetersiz hükümlülerden nakil ücreti alınmamasını öngören düzenlemeye göre, hasta ziyareti amacıyla verilen mazeret izinleri arasında beklenmesi gereken asgari bir aylık süre şartı da kaldırılıyor.

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