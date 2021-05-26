Mahkûm anneye ceza ertelemesi

Cezaevi izleme kurullarının yetki alanı genişletilirken, ziyaretçilerle görüşme süresi de 1 saatten 1.5 saate çıkarılıyor. TBMM Adalet Komisyonu’nda yarın görüşülecek teklifin gelecek hafta Genel Kurul’dan çıkarılması hedefleniyor.

YETİM ÇOCUK HAKKI

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir’in ilk imzacısı olduğu teklife göre, anne mahkûmların cezası belirli şartlarda ertelenecek. İnfazına başlanmış olsa bile toplam 10 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm olanlar ile adli para cezası hapis cezasına çevrilen anne hükümlüler bu haktan yararlanacak. Bunun için ayrıca çocuğunun 15 yaşını doldurmamış olması, babasının da ölmüş veya cezaevinde bulunması şartları aranacak. Hükümlü annenin toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturması halinde erteleme işlemi yapılmayacak. Çocuğun 15 yaşını doldurmasına kadar Cumhuriyet başsavcılığınca doğrudan erteleme kararı verilecek. Erteleme süresinde zaman aşımı işlemeyecek. Ayrıca çocuğun ölmesi veya babanın cezaevinden çıkması halinde erteleme kararı kaldırılacak.

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