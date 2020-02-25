Mahiyet ne demek? Mahiyet nedir? Mahiyet Tdk kelime anlamı

Mahiyet kelimesi, kullanıldığı cümle içinde farklı anlamlar taşımaktadır.



Buna göre mahiyet;



- Öz,

- Asıl,

- Esas,

- Nitelik,

- Vasıf,

- İç yüz demektir. Mahiyet kelimesinin cümle içinde kullanımı konusunda örnek verilmesi gerekirse şu şekilde olabilir;



- "Tiyatro sahnesinde her şey şahsi bir mahiyet arz eder."



Mahiyet Nedir?



Mahiyet kelimesinin birden fazla anlamı bulunur. Buna göre mahiyetin barındırdığı anlamlar ve açıklamaları şu şekildedir;



Mahiyet sözcüğünün barındırdığı kelimelerden öz sözcüğünün cümle içinde kullanım örnekleri;



- "Ortalıktaki krizi bahane ediyorlar ancak esas kriz şirketin kendi özünde."

- " Ahmet, özünü bir yerde bırakıp yalnızca kalıbını gezdirmişti."



Asıl, sözcüğünün cümle içinde kullanım örnekleri;



- "Benim asıl amacım eski sevgilisinin adını öğrenmekti."

- " Sana umut vermeye çaba gösteriyor ama asıl onun telkine ihtiyacı var."



Esas sözcüğü bir şeyin özünü oluşturan ana ögeyi ifade eder. Sözcüğünün cümle içinde kullanım örneği:



- "Ayla'nın esas düşüncesi çok farklı."



Nitelik kelimesi bir şeyin nasıl olduğunu belirtir. Örneğin, bir şeyin iyi ve ya kötü olma özelliğinin belirtilmesi için kullanılır.



Vasıf bir başka ifadeyle nitelik belirtir. Vasıf sözcüğünün cümle içinde kullanımına örnek;



- "Ali'nin sonunda komutanlık vasıflarını gösterme fırsatını değerlendirmesi gerekirdi."



İç yüz; herkes tarafından bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden tamamıyla farklı olan neden veya nitelik anlamına gelir.



- "Yaşanan sorunların iç yüzünü öğrenmek gerekir. "



Mahiyet TDK Kelime Anlamı



Mahiyet, TDK kelime anlamı birden fazla olmaktadır. Buna göre mahiyet kelimesi anlamları;



- Nitelik

- Öz,

- Vasıf,

- Esas,

- İç yüz,

- Asıl ve özlük anlamlarını taşımaktadır.