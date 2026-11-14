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Mahiroğlu soruşturmasında 5 tutuklama daha

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#Cafer Mahiroğlu#Soruşturma#Tutuklama
Mahiroğlu soruşturmasında 5 tutuklama daha
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2026 07:00

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘rüşvet’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, 10 Kasım’da 2’nci dalga operasyon gerçekleştirildi.

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4 ilde yapılan operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Ramazan Tezcan (Eski İzmir Belediye Genel Sekreteri), Haluk Harun Tuzsuzoğlu (Eski İzmir Belediye Makine İkmal Daire Başkanı), Mehmet Meral (İzmir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığı’nda Kontrolör), İbrahim Tuncol (Dosya kapsamında tutuklu bulunan Eski İzmir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanının elemanı), Emre Kaya (ESBAKIM isimli şirketin sahibi) sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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#Cafer Mahiroğlu#Soruşturma#Tutuklama

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