Mahiroğlu soruşturmasında 5 tutuklama daha

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4 ilde yapılan operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Ramazan Tezcan (Eski İzmir Belediye Genel Sekreteri), Haluk Harun Tuzsuzoğlu (Eski İzmir Belediye Makine İkmal Daire Başkanı), Mehmet Meral (İzmir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığı’nda Kontrolör), İbrahim Tuncol (Dosya kapsamında tutuklu bulunan Eski İzmir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanının elemanı), Emre Kaya (ESBAKIM isimli şirketin sahibi) sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.