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Gündem
AA
Haber Giriş: 03.02.2021 - 00:59 | Son Güncelleme:

Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına tepki

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Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına tepki
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınanlardan 79’unun DHKP/C ve TKP-ML terör örgütü üyesi olduğunu belirterek "Sanırım terör sevici Kılıçdaroğlu, evlatları olarak bunları kastediyor." ifadesini kullandı.

Ünal, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ve gözaltılara ilişkin yaptığı değerlendirmeyi paylaşarak açıklamada bulundu. Mahir Ünal, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, gözaltına alınanlardan 79'unun DHKP/C ve TKP-ML terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı. Sanırım terör sevici Kılıçdaroğlu, evlatları olarak bunları kastediyor. Öğrencilerimiz ise Türkiye’nin evlatlarıdır ve teröre karşı yanlarındayız." paylaşımını yaptı.

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