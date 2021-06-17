Mahir Ünal: Paşinyan'a tarihi cevap

Mahir Ünal bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta Vali Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Coşkun'dan Koronavirüs aşılama çalışmaları hakkında bilgi alan Ünal, "Bir günde toplam aşılama miktarında Türkiye rekoru kırdık. 1 günde 1 milyon 250 bin kişiyi aşıladık. Bu, müthiş bir rakam. Bu tabi aynı zamanda sağlık organizasyonunun da gücünü göstermesi açısından çok önemli. Türkiye'nin 1 günde 1 milyon 250 bin aşı yapma kapasitesi dünyada böyle bir kapasite yok" dedi.



'TARİHİ BİR CEVAPTI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan temaslarında yer aldığını hatırlatan Ünal, şöyle devam etti:

"Biz dün Azerbaycan'daydık. Paşinyan'ın reks ettiği yerde, Çıldır Ovası'nda güzel bir Kafkas Dansı yapıldı. Bu, çok güzel bir cevaptı. Cumhurbaşkanımız oradaydı, Aliyev oradaydı, hepimiz oradaydık. Şimdi biz başkanla düşündük, Şuşa biliyorsunuz bir kültür ve sanat şehri. Yani Ahmet Ağaoğlu'ndan tutun da birçok şairin, edebiyatçının çıktığı bir şehir Şuşa. Kahramanmaraş'a çok benziyor kültür ve edebiyat olarak. Biz de diyoruz ki inşallah, başkanımız bugün faaliyete geçti Şuşa ile kardeş şehir olalım."

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise Şuşa ile kardeş şehir olmak için en kısa zamanda İçişleri Bakanlığı'na yazı yazıp en kısa sürede resmileştireceklerini söyledi.



ESNAFI ZİYARET ETTİ

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal daha sonra beraberindekilerle birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapım çalışmalarına başlanan kent meydanında incelemelerde bulunup Trabzon Bulvarı'ndaki esnafı ziyaret etti.

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