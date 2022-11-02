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Mahir Ünal, grup başkanvekilliği görevini Özlem Zengin'e devretti

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#TBMM#Ankara#AK PARTİ
Mahir Ünal, grup başkanvekilliği görevini Özlem Zengine devretti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 15:52

AK Parti Grup Başkanvekilliği'nden ayrılan Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, görevi tokat Milletvekili Özlem Zengin'e devretti.

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TBMM’de AK Parti grup başkanlığında, devir teslim gerçekleştirildi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, grup başkanvekilliği görevini, Tokat Milletvekili Özlem Zengin’e devretti.

Ünal, iktidar partisinde grup başkanvekilliğinin yüksek çalışma gerektirdiğini söyledi.

Ünal, Zengin’in hukukçu kimliği ile partide önemli görevlerde bulunduğunu belirterek, "Önümüzde bütçe görüşmeleri var. Başörtüsü ile ilgili anayasa teklifimiz var. Bu konuda şimdiden yapacağı çalışmalarda kendilerine muvaffakiyet diliyorum" dedi.

Mahir Ünal, AK Parti'de makam ve mevkinin değil görev ve sorumluluk bilinci olduğuna dikkat çekerek "Bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalarda görev ve sorumluluk bilinci ile hareket ettik. Şuna inanıyoruz ki aslolan dava adamı olmaktır. Aslolan kendi inancınızın, kendi kutsalınızın, kendi değerlerinizin mücadelesini vermektir. Hz Mevlana’nın söylediği gibi 'Bir insanın değeri onun amacı kadardır'. Onun için 'Yaşasın amaçlarımız, yaşasın mücadelemiz, değerlerimiz" diye konuştu.

Mahir Ünal, grup başkanvekilliği görevini Özlem Zengine devretti


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'ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ ÇALIŞMALARINI BEN YÜRÜTECEĞİM'

Özlem Zengin de karışık bir ruh halinde olduğunu belirterek, 1,5 yıl önce yine bu odada görev değişimi yaptıklarını hatırlatıp, "Mahir beyle benim çok özel bir hukukumuz var. 2005 yılından beri çok uzun yıllar beraber çalıştık. Biz anlık görevler, verilen pozisyonlarla onlarla bulunan insanlar değiliz diğer arkadaşlar gibi. Bu meseleyi kendi hayatımızın, inancımızın devamı olarak biliyoruz. Bizim nerede olduğumuz önemli değil kendi fikirlerimizi yaşatmak için gayret sarf ediyoruz. Benim için özellikle hayatımda başörtüsü mücadelesi muazzam bir alan teşkil ediyor. Anayasa değişikliği ile ilgili teklifimizin çalışmalarını önümüzdeki hafta ben yürüteceğim. Bunun da hayatın bir ikramı olarak düşünüyorum" dedi.

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#TBMM#Ankara#AK PARTİ

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