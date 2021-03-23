Mahir Ünal bugün açıklamıştı! İşte detaylar... 'Kabinedeki 6-7 bakanın değişmesi bekleniyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede 2023 seçimlerine yönelik bir manifesto ve yol haritası açıklayacak. Kongrenin sloganı "Türkiye için güven ve istikrar" olarak belirlendi.



AK Parti'den, büyük kongre için 11 siyasi partiye davetiye gönderildi. Salgın nedeniyle kongreye, yurt dışından konuk çağırılmazken, kısıtlı sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, engelli ile gazi ve şehit yakınları davet edildi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı canlı yayında kabine değişikliğine ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımız ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır, yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova kongre hakkında şu bilgileri paylaştı:

Tabanın da dikkate alabileceği bir takım akil isimlerin ağırlıkta olabileceği değerlendiriliyor. Gerçekte kaç bakanlık değişecek ve bu değişim hangi yönde olacak tek isim biliyor, o da Cumhurbaşkanı Erdoğan... Bugünse konuşulanlar kongreden sonraya kaldığı Kabine değişikliğinin. Ama derin kulislerde ne konuşuluyor. Elbette parti yönetimindeki değişim Kabine'ye de yansıyacak. Parti yönetiminde biraz daha siyaseten ağırlığı olan, günlük siyasi sıcak gelişmelere anında tepki verebilecek, medyada yer bulabilecek, tabanın da dikkate alabileceği bir takım akil isimlerin ağırlıkta olacağı belirtiliyor.



'6 YA DA 7 BAKANLIKTA BİR DEĞİŞİM BEKLENİYOR'



Buna karşılık kabinenin de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle biraz daha profesyonel isimlerden oluşması yani yine teknokrat ağırlıklı olması yönünde bir beklenti var. Peki kaç isim değişir? Konuşulanlara göre 6 ya da 7 bakanlıkta bir değişim bekleniyor. Daha öncesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sırasında birleştirilen bakanlıklar vardı. Turizm - Kültür, Çevre ve Şehircilik, Aile - Çalışma gibi... Bunlar da zamanla ayrılabilir, iş yükü çok fazla oluyor gibi bir takım çekinceler gelmişti gündeme. Bunu da sorguladığımızda görüyoruz ki Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın ayrılması yönünde bir irade var şu sıralarda. Ama dediğimiz gibi bunlar hep beklenti.



Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın ayrılacağı ve buralara iki bakanın atanacağı beklentisi yüksek. Neye göre belirlenecek peki bu isimler? AK Parti sık sık kamuoyu yoklamaları yapıyor. Ve bakanların birer karnesi var diyebiliriz. Ve bu süreçte de Cumhurbaşkanı'nın partiden o kamuoyu yoklamalarını ilişkin bilgileri istediği, son 10 gündür de bunların üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Bakanların performanslarına da bakarak bir değişim gerçekleştirmesini bekliyoruz.

MKYK'da üye sayısı 50 ama bu sayının 75'e çekileceği söyleniyor. Yani kadrosunu genişletecek Cumhurbaşkanı.

AK Parti'de yerel seçimlerden sonra çok ciddi araştırmalar yapıldı. Analizler doğrultusunda teşkilatta ve parti yönetiminde isimler şekillendi, şekillenecek. İl Başkanları değişirken parti kurmayları seçimden çıkan sonuçları değerlendirdik diyor. Yani biraz daha merkez sağ odaklı bir teşkilat. Son dönemde SP ile temas, Oğuzhan Asiltürk'ü Erdoğan'ın ziyareti, İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan görevlendirme dikkat çekmişti. Benim duyumuma göre Cumhurbaşkanının tercihi yine profesyonel bir ekiple çalışmak yönünde. Bakanların daha profesyonel isimlerden oluşması gerektiği üzerinde durduğu ifade ediliyor.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’nin açıklamaları ise şu şekilde:

Bir beklenti var. İnsanlar gece Resmi Gazete'ye girmeden uyumuyorlar. Genel beklenti önce Kongrenin yapılması, MYK'nın belirlenmesi, çok gecikmeden 24 saat içinde parti yönetimi ve kabineyi şekillendirmesi bekleniyor. Kongreden sonra bu değişikliğin olacağı yönündeki değerlendirmeler ağırlık kazandı.

Hangi bakanın geleceği ve hangi bakanın gideceği ile ilgili kimsede sağlıklı bilgi yok.

BU İSİMLER NASIL BELİRLENECEK?

Cumhurbaşkanı partiyi 2023'e göre yapılandırıyor, yeni genel başkan yardımcılıkları oluşturuyor. Kabineye geldiğimizde bazı isimleri parti yönetimindeki birikimleri nedeniyle Kabineye taşıyacağı anlaşılıyor. Parti yönetiminden ve özel sektörden isimler olabilir. Teknokrat da siyasi isimler de göreceğiz. Vekillerden çok sayıda genel başkan yardımcısı görür müyüz? Kabinede daha çok sahada olacak isimleri değerlendireceği söyleniyor.

Bunun ipuçlarını yarın Cumhurbaşkanı geniş şekilde verecek. Kapsamlı konuşma hazırlandığı yönünde bilgi alıyoruz. İnsan Hakları ve özgürlükler, ekonomi, adalet ve toplumsal refahın arttırılması yönünde parametreleri vermesi bekleniyor.

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