Mahir Polat’a Adli Tıp kararı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alınan Mahir Polat, “terör örgütüne yardım” iddiasıyla tutuklanarak Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti. Polat savunmasında “Ağır sağlık sorunlarım var. 3 yılda 3 anjiyo yaptırdım, 6 stentim var, 2 damarım tıkalı. Bu nedenle doktor takibine devam etmekteyim, en son 2 hafta önce de anjiyo oldum” demişti. Cezaevinde rahatsızlanan Polat, 2 kez hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından yeniden cezaevine götürülmüştü.

HEYET RAPORU İÇİN

Mahir Polat, geçtiğimiz hafta heyet raporu almak için tutuklu bulunduğu cezaevinin içindeki hastaneye sevk edilmişti. Polat’ın muayenesini yapan cezaevi hastanesinin doktorları, Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesi yönünde görüş bildirmişti.

Haberin Devamı

Polat, sağlık durumunun cezaevi koşullarında kalmasına uygun olup olmadığının tespit edilmesi için dün sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek muayene edildi.

Mahir Polat işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü. Adli Tıp Kurumu’nun sağlık durumuna ilişkin hazırlayacağı raporun ardından Polat’ın tahliye edilip edilmeyeceği değerlendirilecek.

TAHLİYE BEKLENTİSİ

MAHİR Polat’ın avukatı Erkam Erdem, “Raporun sonucuna göre tahliye edilip edilmeyeceğine karar verilecek. Biz zaten daha önce de sağlık durumuna ilişkin tahliye başvurusunda bulunmuştuk. Eğer rapor bugün çıkarsa adli kontrol kararı ile tahliye edilmesini bekliyoruz” dedi.

BAKAN YILMAZ TUNÇ: HÂKİMLER KARAR VERİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mahir Polat’ın tahliye edilip edilmeyeceğiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Ceza infaz kurumlarındaki tutuklular ve hükümlüler devletimize emanettir. O kişilerin sağlık durumları devletin tüm imkânlarıyla karşılanmak zorundadır. Dolayısıyla bu çerçevede CMK 109. maddesi açık. Yine Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Kanunumuzun 16. maddesindeki usul var. CMK 109. maddesinde cezaevinde sağlık şartları nedeniyle yalnız başına hayatını idame ettiremeyeceklerle ilgili olarak gerekli kararların nasıl verileceği yine Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Kanunumuzun 16. maddesinde belli. Burada tam teşekküllü bir hastaneden alınacak bir rapor ve Adli Tıp Kurumu tarafından onaylanması durumunda tutuklu kişilerle ilgili adli kontrol kararı verilebileceği mevzuatımızda var. Adli Tıp gerekli muayeneleri yapacak ve gerekli kararı verecektir. Rapor doğrultusunda da bir karar verilecekse buna Cumhuriyet savcılıklarımız ve Sulh Ceza Hâkimliğimiz verecektir.”