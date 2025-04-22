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Mahir Polat hastaneye yatırıldı

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#Mahir Polat#Hastane#Kalp Damar Hastalığı
Mahir Polat hastaneye yatırıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 15:40

Sağlık durumu nedeniyle hakkında ev hapsi kararı verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kalp damar rahatsızlıkları ve yüksek tansiyon sorunları nedeniyle hastaneye yatırıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'Terör' soruşturmasında tutuklanan ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce sağlık durumunda yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurularak 9 Nisan'da ev hapsi kararı verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sabah saatlerinde yüksek tansiyon nedeniyle Şişli'de bulunan özel hastaneye geldi. Rutin kontrolleri için hastaneye gelen Polat, tansiyonunun yüksek seyretmesi nedeniyle doktorunun tavsiyesiyle hastaneye yatırıldı. Mahir Polat'ın sağlık durumunun doktorları tarafından yakından takip edildiği açıklanırken tedbiren 2 gün hastanede kalacağı öğrenildi. Mahir Polat'ın hastaneye kaldırıldığını öğrenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu hastaneye geldi.

Mahir Polat hastaneye yatırıldı

 

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#Mahir Polat#Hastane#Kalp Damar Hastalığı

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