Mahir Polat hastaneye kaldırıldı

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‘Kent uzlaşısı’ soruşturması kapsamında ‘PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek’ iddiasıyla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat savunmasında, “Ağır sağlık sorunlarım var. 3 yılda 3 anjiyo yaptırdım, 6 stentim var, 2 damarım tıkalı. Bu nedenle doktor takibinde devam etmekteyim, en son 2 hafta önce de anjiyo oldum. Terör ya da terör örgütleriyle herhangi bir bağlantım yoktur” demişti.

KOĞUŞUNA DÖNDÜ

Polat tutuklanmasının 4. gününde tansiyon rahatsızlığı nedeniyle dün sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Yapılan sağlık kontrollerinin ve ilaçlarının verilmesinin ardından tekrar koğuşuna götürülen Polat’ın avukatları, “Sağlık kontrollerinin ardından koğuşuna geri götürüldü. Sağlık durumuyla ilgili detaylı raporumuzu sunmuştuk. Taleplerimiz kabul görmedi. İtirazımızı yaptık. Doktorundan yeniden rapor alıp itirazımıza ekledik. Kalbindeki damarlarda tıkanıklık vardı. İki hafta önce stent takıldı. İki hafta sonra da kontrolü vardı. Stres kalp krizi riskini getirdi, düzenli takip edilmesi lazım” açıklamasını yaptı.