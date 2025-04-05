Mahir Polat Adli Tıp’a sevk edildi

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 19 Mart’ta yapılan operasyonda gözaltına alınan Mahir Polat, “terör örgütüne yardım” iddiasıyla tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti. Sağlık sorunları olan ve cezaevinde rahatsızlanan Mahir Polat 2 kez hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından yeniden cezaevine götürülmüştü.

HEYET RAPORU ALINACAK

Mahir Polat dün 3’üncü kez hastaneye sevk edildi. Polat’ın bu kez rahatsızlandığı için değil sağlık durumunun cezaevi koşullarında kalmaya uygun olup olmadığına dair heyet raporu almak için tutuklu bulunduğu cezaevinin içindeki hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Polat’ın muayenesini yapan cezaevi hastanesinin doktorları, Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesi yönünde görüş bildirdi. Polat’ın avukatı Erkam Erdem, “Mahir Polat önümüzdeki hafta Adli Tıp Kurumu’na sevk edilecek ve burada sağlık durumunun cezaevi koşullarına uygun olup olmadığı yönünde kurul raporu hazırlanacak. Kurul, ‘Cezaevi koşullar uygun değil’ derse, Mahir Polat tedavisi için cezaevinden çıkabilir” dedi.

Haberin Devamı

Polat’ın tutukluluğuna yeniden itiraz eden Erdem, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu itiraz dilekçesinde Mahir Polat’ın hükümlü değil tutuklu olduğunu hatırlatarak “Mahir Polat’ın cezaevi dışındaki hastanelere iki kez sevk edilmesi, başlı başına tahliye nedenidir” dedi.

BAKAN TUNÇ: TEDAVİSİ EKSİKSİZ YAPILIYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mahir Polat’ın sağlık kurulu kararı gereğince Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiğini söyledi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumuyla ilgili spekülatif bazı paylaşımlar ve iddialar gündeme getirilmektedir. 29 Mart 2025 tarihinde sağlık şikâyetleri üzerine önce kurum polikliniğinde ilk müdahalesi yapılan ve ardından Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman hekimlerce gerekli tüm tetkik ve tedavileri eksiksiz şekilde gerçekleştirilen tutuklu Polat’ın sağlık durumu hekimler tarafından dikkatle takip edilmektedir. Bu süreçte, hekimlerin uygun bulması üzerine hastaneden taburcu edilen tutuklunun Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda sağlık kontrolleri ve ilaçla tedavisi devam etmektedir. Bugün itibarıyla sağlık durumunun tespiti açısından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampusu’ndeki hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tetkiklerin ardından alınan sağlık kurulu kararı gereğince Adli Tıp Kurumu’na sevki kararlaştırılmıştır. Tüm bu süreçlerde tutuklunun bütün kontrolleri, tedavisini gerçekleştiren hekimlerin raporları doğrultusunda eksiksiz şekilde yerine getirilmektedir. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki ceza infaz kurumlarında bulunan bütün tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişimi yasal güvenceler çerçevesinde titizlikle sağlanmaktadır. Bu konuda herhangi bir ihmal veya gecikme söz konusu değildir.”

Haberin Devamı