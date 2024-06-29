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Mahir öğretmen cinayetinde ‘çete’ iddiası

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#Kocaeli#Çayırova#Ümraniye
Mahir öğretmen cinayetinde ‘çete’ iddiası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 07:00

Kocaeli Çayırova’da 26 Haziran’da saat 09.00 sıralarında, evinden çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, bindiği otomobilinde emniyet kemerini taktığı sırada uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

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Çoğaç’ı başından vurarak kaçan saldırgan ile 1 kişi İstanbul Ümraniye’ye bağlı Dudullu’da yakalanmıştı.

HAİN PUSUDA BAYĞARA İZİ

Cinayetin ucu, 2020’de Adana’da işlenen bir başka cinayete uzandı. ‘Bayğaralar’ isimli organize suç örgütünün 4 yıl önceki lideri Bedirhan Bayğara’nın (36) bir kafede kız arkadaşıyla oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği, Bayğara’yı vurduğu iddia edilen kişinin ise Mahir Çoğaç’ın kardeşi Y. Çoğaç olduğu belirlendi. Mahir Çoğaç cinayetinin, Bedirhan Bayğara’nın öldürülmesiyle bağlantılı olduğu, olayın kan davası uğruna gerçekleştirildiği ileri sürüldü. Bayğaralar’ın, Çoğaç Ailesi’nden kimseye ulaşamadıkları için, öğretmen Mahir Çoğaç’a pusu kurdukları iddia edildi.

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#Kocaeli#Çayırova#Ümraniye

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