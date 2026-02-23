Maher Zain, İbo ve Tarkan hayranı çıktı

Haberin Devamı

Yayında yeni albümünden bir şarkısını ilk kez dinleyicilerle buluşturan Maher Zain, çocukluk yıllarında Türkçe müzik dinlediğini anlattı. İbrahim Tatlıses ve Tarkan şarkılarını sevdiğini söyleyen sanatçı, “Türkçe şarkıların çok farklı bir ruhu var” dedi ve izleyicilere sürpriz yaparak bir Türkçe eser seslendirdi.

“RUHANİ ENERJİYİ HİSSETTİM”

Enrique Iglesias ve Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimlerle çalışan Maher Zain, Serdar Er’in sunduğu “Bir Ramazan Akşamı”nda, ramazan ayında Türkiye’de olmaktan duyduğu mutluluğu da dile getirdi. “Külliye’de Ramazan” etkinlikleri kapsamındaki konserine yoğun ilgi olduğunu belirten sanatçı, “Atmosfer harikaydı. İnsanlar çok neşeliydi. Türkiye’de olmak ve bu ruhani enerjiyi hissetmek güzeldi” dedi.

Dünyaca ünlü sanatçı, hayranlarının cam stüdyonun etrafını sardığı programda müzik yolculuğundaki ve hayatındaki ilham kaynağını şu sözlerle anlattı: Ben bir Müslüman’ım ve ana mesajım da İslamiyet. İslamiyet yalnızca bir din değil; Kur’an’dan ya da mescitten ibaret değil. Tam bir yaşam tarzı. Bu benim için oldukça ilham verici ve şarkılarımda da kullandığım bir ilham kaynağı. Hayattaki her şey bana ilham verebilir ama esas ilham kaynağı İslamiyet.



“MÜSLÜMAN OLMAYAN DİNLEYİCİLERİM VAR”

Dünyanın dört bir yanında geniş bir hayran kitlesi bulunan Maher Zain, sohbet sırasında müziğin evrenselliğine ayrı başlık açtı. Dinleyicileri arasında Müslüman olmayanların bulunduğunu belirten Zain, “Gerçekten uluslararası bir dile sahip müzik. Daha önce adını hiç duymadığım ülkelerden dinleyicilerim olduğunu görüyorum. Bu çok kıymetli, bir mucize diyebilirim. ‘Müslüman değilim ama şarkılarını çok seviyorum’ şeklinde harika yorumlar alıyorum” diye konuştu.

“Bir Ramazan Akşamı”, ramazan boyunca her gün saat 18.00’de canlı yayınla Kanal D’de.