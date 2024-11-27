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Mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmişti; ateşe verdiği evinde öldü

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#Çorum#Yangın#Ev
Mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmişti; ateşe verdiği evinde öldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 14:28

Çorum'da otomobili ile evini benzin dökerek ateşe veren Ali Rıza Gülbahçe (68), alevlerin arasında kalıp yaşamını yitirdi. Gülbahçe, 2 ay önce otomobiline ve evine 30 litre benzin bırakıp, evin doğal gazını ocak bağlantısından ayırarak mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmişti.

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Olay, saat 10.00 sıralarında Ilıca Caddesi'nde meydana geldi. Eşi evi terk edince bunalıma girdiği öne sürülen Ali Rıza Gülbahçe, önce evinin önünde park halinde olan otomobiline benzin dökerek ateşe verdi, ardından 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairesine girdi. İhbarla adrese sevk edilen Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürürken, 4'üncü kattaki daireden patlama sesi geldi. Binadan alevler yükselmeye başladı. Bina sakinleri korku ile kendilerini dışarıya atarken, itfaiye ekipleri evde çıkan yangına da müdahale etti. Alevler söndürüldükten sonra yapılan incelemede Gülbahçe'nin yanmış cesedi bulundu. Gülbahçe'nin benzin döktüğü evini ateşe verdiği belirlendi.

Öte yandan Ali Rıza Gülbahçe, geçen eylül ayında otomobiline ve evinin tüm odalarına 30 litre benzin bırakıp, evin doğal gazını ocak bağlantısından ayırarak mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmişti. Gülbahçe daha sonra polis tarafından ikna edilerek polis merkezine götürülmüş, işlemleri sonrasında da serbest bırakılmıştı.

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#Çorum#Yangın#Ev

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