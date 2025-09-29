×
HABERLERGündem Haberleri

Mahalleyi birleştiren gelenek! Sabah erken saatte kaynatmaya başlıyorlar: Litresi 350 TL

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2025 10:21

Hatay'ın Samandağ ilçesinde geleneksel yöntemlerle üretilen nar ekşisi, yöre halkının sofralarındaki vazgeçilmez lezzetlerden biri olmayı sürdürüyor. Nar ekşisinin yapımı sırasında imece geleneği de yaşatılıyor.

İlçe halkı neredeyse her evin bahçesinde bulunan nar ağaçlarının meyvelerinin olgunlaşmasıyla birlikte 'nar ekşisi' mesaisine başladı. Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen aileler, bahçelerinden hasat ettikleri narları kesip, sıkarak büyük kazanlarda kaynatıyor.

Saatler süren kaynatma işleminin ardından koyu kıvamına ulaşan nar ekşisi, cam şişelere doldurularak kışa hazırlanıyor. Ailelerden bazıları bu ürünleri litresini 350 TL'ye satarak ev ekonomisine de katkı sağlıyor.

'SADECE BİR ÜRÜN DEĞİL, DAYANIŞMANIN GÖSTERGESİ'

Üreticilerden Mehmet Toysal, "Yorucu olsa da sonunda ortaya çıkan nar ekşisi bu zahmeti unutturuyor. Bu oldukça meşakkatli bir süreç; kaynatma, sıkma ve süzme derken ciddi bir emek harcanıyor. Çünkü ortada el emeğiyle yapılan, doğal ve güvenilir bir ürün var. Sonuçta nar ekşisi üretimi, yalnızca bir mutfak ürünü hazırlamak değil; aynı zamanda dayanışmanın, sabrın ve emeğin bir göstergesi.

Üretim genellikle eylül ayında yapılıyor ancak bu yıl yağmur yağmadığı ve kuraklık yaşandığı için ürünün kalitesi biraz düştü. Yine de ne gelirse Allah’tan diye şükrediyoruz. Nar ekşisi, kış aylarında sofralara lezzet katıyor; yemeklerde doğal ve sağlıklı bir tat veriyor. Hijyenik ortamda hazırlandığı için de gönül rahatlığıyla tüketiyoruz" diye konuştu.

