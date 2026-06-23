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Mahalleye korku saldılar! Kamera kaydını izleyince şok oldu: Otomobili parçalayıp 100 bin liralık zarar verdiler

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#Konya#Araç Park#Komşu Kavgası
Mahalleye korku saldılar Kamera kaydını izleyince şok oldu: Otomobili parçalayıp 100 bin liralık zarar verdiler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 10:37

Konya’da otomobilini sokak üzerine park eden kişi, sabah evden çıktığında aracını camı, aynası kırılmış, tamponu parçalanmış halde buldu. Araç kamerasını inceleyen vatandaş, otomobile komşusu tarafından zarar verildiğini tespit etmesi üzerine karakola giderek şikayetçi oldu.

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Olay, geçtiğimiz 17 Haziran Çarşamba günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim Turan, eşi ve çocuğuyla akşam saatlerinde evine geldiği sırada aracını sokak üzerinde bulunan araçların hizasında park etti. Turan, sabah çocuğunu okula götürmek için evden çıktığında otomobilini zarar verilmiş halde buldu. Araç kamerasını inceleyen Halil İbrahim Turan, komşusunun araca zarar verdiğini tespit etti.

Mahalleye korku saldılar Kamera kaydını izleyince şok oldu: Otomobili parçalayıp 100 bin liralık zarar verdiler

Görüntülerden yola çıkan Turan, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin incelemesinin ardından Turan, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, komşu şahsın ilk olarak aracın cam silecek kollarını kırdığı daha sonrasında aracın aynasını kırarak aynı aynayla araca defalarda fırlatarak zarar verdiği görülüyor. Daha sonra aracını sanayiye götüren Halil İbrahim Turan, aracında 100 bin lira maddi hasar olduğunu ve yüklü miktarda aracının değer kaybı olduğunu öğrendi.

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Mahalleye korku saldılar Kamera kaydını izleyince şok oldu: Otomobili parçalayıp 100 bin liralık zarar verdiler

"ARAÇ KAMERA KAYITLARIYLA KARAKOLA GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDUK"

Olay gününü anlatan Halil İbrahim Turan, "Arabamı akşam eşim ve çocuğumla evimin karşısında bulunan apartmanın önüne sokak üzerine park ettim. Herhangi bir şekilde yol kapatmadım. Tamamen kanuni, nizami şekilde park ettim. Sabah çocuğumu okula götürmek için çıktığımda aracımın parçalandığını gördüm. Camı kırılmış, aynası kırılmış, göçükler ve çizikler olmuş. Biz de bunları fotoğraflayarak, video çekerek ve araç içerisindeki güvenlik kamera kayıtlarıyla karakola giderek şikayetçi olduk" dedi.

Mahalleye korku saldılar Kamera kaydını izleyince şok oldu: Otomobili parçalayıp 100 bin liralık zarar verdiler

"MAHALLEDE ÇOK KORKU İÇERİSİNDE YAŞIYORUZ"

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Komşusunun aracına park nedeniyle zarar verdiğini anlatan Turan, "Aracımın asıl parçalanmasındaki sebep kapının önüne kendi alanları zannetmeleri. Orası hiçbir şekilde apartmana ait değil. Tamamen kamu alanı ve burayı işgal ediyorlar. Kamu alanına başka araç park edilmesini istemiyorlar. Daha önceden de başka araçlara zarar verilmiş. İnsanları da korkutmuşlar, kimse şikayet edemiyor. Şu anda çok tedirginiz, mahallede çok korku içerisinde yaşıyoruz. Komşularımız sürekli uyarıyor ama kimse sesini çıkartamıyor ifade dahi vermiyorlar" diye konuştu.

Mahalleye korku saldılar Kamera kaydını izleyince şok oldu: Otomobili parçalayıp 100 bin liralık zarar verdiler

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#Konya#Araç Park#Komşu Kavgası

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