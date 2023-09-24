Mahallenin tatlı ‘Bela’sı... Kedi yüzünden çıkan çatışmada kurye vuruldu

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STANBUL Esenyurt’ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 2051 Sokak’taki Suriyeli bakkal, sıklıkla evde olmayan komşusunun Bela isimli kedisine emaneten bakıyordu. Scottish Fold cinsi kedi geçen günlerde ortadan kayboldu. Mahalleli kediyi bulmak için seferber oldu. Geçen pazartesi günü aynı mahallede yaşayan Ç.Ç. bakkal dükkânına gelerek kediyi kendisinin aldığını söyledi ve geri verme karşılığında 8 bin TL istedi.

SİLAHLAR KONUŞTU

Aynı sokakta nalbur dükkânı işleten S.Ş.B. de tartışmaya dahil oldu. Ç.Ç. belindeki kurusıkı tabancayı çekince, S.Ş.B.’nin babası B.B. gerçek silah çıkarttı. Ç.Ç. kaçmaya başladı ve kurusıkı tabancayla ateş açtı. B.B. de gerçek silahla karşılık verdi. Seken kurşunlardan biri yoldan geçen motokuryenin bacağına isabet etti. Kurye yere düşerken, taraflar kaçtı. Polis ekipleri B.B., S.Ş.B. ve Ç.Ç.’yi gözaltına aldı.