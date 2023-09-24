×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Mahallenin tatlı ‘Bela’sı... Kedi yüzünden çıkan çatışmada kurye vuruldu

Güncelleme Tarihi:

#Esenyurt#Kedi Hırsızlığı#Kedi Bela
Mahallenin tatlı ‘Bela’sı... Kedi yüzünden çıkan çatışmada kurye vuruldu
Emin Mert Kırarslan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2023 07:00

Esenyurt’ta Suriyeli bir bakkalın emanet olarak baktığı Scottish Fold cinsi, 10 aylık Bela isimli kediyi çalan Ç.Ç., 8 bin TL istedi. Mahalledeki diğer esnafların da karıştığı tartışmada silahlar konuştu. Bu sırada yoldan geçen motokurye seken kurşunla yaralandı. Kedi Bela ise halen kayıp.

Haberin Devamı

STANBUL Esenyurt’ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 2051 Sokak’taki Suriyeli bakkal, sıklıkla evde olmayan komşusunun Bela isimli kedisine emaneten bakıyordu. Scottish Fold cinsi kedi geçen günlerde ortadan kayboldu. Mahalleli kediyi bulmak için seferber oldu. Geçen pazartesi günü aynı mahallede yaşayan Ç.Ç. bakkal dükkânına gelerek kediyi kendisinin aldığını söyledi ve geri verme karşılığında 8 bin TL istedi.

SİLAHLAR KONUŞTU

Aynı sokakta nalbur dükkânı işleten S.Ş.B. de tartışmaya dahil oldu. Ç.Ç. belindeki kurusıkı tabancayı çekince, S.Ş.B.’nin babası B.B. gerçek silah çıkarttı. Ç.Ç. kaçmaya başladı ve kurusıkı tabancayla ateş açtı. B.B. de gerçek silahla karşılık verdi. Seken kurşunlardan biri yoldan geçen motokuryenin bacağına isabet etti. Kurye yere düşerken, taraflar kaçtı. Polis ekipleri B.B., S.Ş.B. ve Ç.Ç.’yi gözaltına aldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esenyurt#Kedi Hırsızlığı#Kedi Bela

BAKMADAN GEÇME!