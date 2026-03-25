Mahallenin maskotu 'Garip' ortadan kaybolmuştu: Kameraları kontrol edilince gerçek ortaya çıktı

#İstanbul#Garip#Avcılar
Mahallenin maskotu Garip ortadan kaybolmuştu: Kameraları kontrol edilince gerçek ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2026 12:45

Avcılar'da mahallenin maskotu olan 'Garip' isimli köpek, kulübesinin önünden servis minibüsüyle kaçırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Mart Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'ta meydana geldi. Mahalle sakinlerinin boş arsada yaptığı kulübenin önünde bulunan 'Garip' isimli köpeğin yanına servis minibüsüyle bir kişi yanaştı.

Mahallenin maskotu Garip ortadan kaybolmuştu: Kameraları kontrol edilince gerçek ortaya çıktı

Gelen kişi, sahipsiz hayvana yiyecek verdi. Daha sonra köpeği kucağına alan şüpheli, 'Garip'i minibüse bindirerek olay yerinden uzaklaştı.

Mahallenin maskotu Garip ortadan kaybolmuştu: Kameraları kontrol edilince gerçek ortaya çıktı

Köpeğin günlerce ortalıkta görünmemesi üzerine durumdan şüphelenen mahalle sakinleri, çevredeki bir binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince hırsızlığı fark etti. Mahalleli, çok sevdikleri Garip'i götüren kişi ya da kişilerin bulunmasını istedi.

Mahallenin maskotu Garip ortadan kaybolmuştu: Kameraları kontrol edilince gerçek ortaya çıktı

 

#İstanbul#Garip#Avcılar

