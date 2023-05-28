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Mahallenin 100 yıllık muhtarları

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#Van#İpekyolu#İşkol Ailesi
Mahallenin 100 yıllık muhtarları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 07:00

Van’ın İpekyolu ilçesi Baklatepe Mahallesi’nin muhtarlığını yaklaşık 1 asırdır İşkol Ailesi sürdürüyor.

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Ailenin 3’üncü kuşak muhtarı Naci İşkol, muhtarlık mührünü 1999’da babasından aldı ve son yerel seçimlerde de yeniden muhtar seçildi. 24 yıldır muhtarlık yapan 5 çocuk babası İşkol, daha önce köy, 2012’de ise kentin büyükşehir olmasıyla mahalle statüsü kazanan Baklatepe’ye hizmet ettiğini belirtti. İşkol, tarihini tam bilmemekle birlikte dedesinin yaklaşık 20, 1945’te muhtar olan ve 104 yaşında hayatını kaybeden babasının da 54 yıl muhtarlık yaptığını söyledi.

‘OĞLUMUN DA YAPMASINI İSTERİM’ 

Severek yaptığı görevini sürdürmek istediğini, yaptığı çalışmalar sayesinde de 7’den 70’e herkes tarafından sevildiğini anlatan İşkol, “Mahallemiz, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana var. Babamın vefatından sonra 1999 yerel seçimlerinde muhtar seçildim. Babamın muhtarlığı döneminde bile yaşı nedeniyle işlerini ben takip ediyordum. Mahallemizde yaşayanların takdiridir, ama benden sonra da oğlumun bu görevi yapmasını isterim. Ben de mahallede yaşayan herkesin hizmetkârıyım” dedi. Mahallede yaşayanlarla akraba olduklarını kaydeden İşkol, “Bazen kızıyordum ama karşı çıkmıyorlar. Bundan sonraki seçimlerde ben muhtarlığı bıraksam da onların beni bırakacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

 

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#Van#İpekyolu#İşkol Ailesi

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