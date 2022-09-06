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Mahalleliyi isyan ettirdi: 11 aracın lastiklerini kesti! Söyledikleri pes dedirtti

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#Lastik#Bilecik#Otomobil
Mahalleliyi isyan ettirdi: 11 aracın lastiklerini kesti Söyledikleri pes dedirtti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 14:40

Bilecik'te park halindeki 11 aracın lastiklerini bıçakla patlatan C.B., kamera kayıtlarından tespit edilip yakalandı. C.B. ifadesinde, alkollü olduğunu ve olayı neden yaptığını hatırlamadığını söyledi.

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Gazipaşa Mahallesi Hamam Sokak'ta park halindeki 11 aracın lastikleri 02.30 sıralarında bıçakla patlatıldı. Sabah işe gitmek için sokağa çıkan araç sahipleri, lastiklerini patlatıldığını görünce, durumu polise haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, sokaktaki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alarak, şüphelinin C.B. olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade için emniyete götürüldü. C.B.’nin, çok alkollü olduğunu ve olayı neden yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Mahalleliyi isyan ettirdi: 11 aracın lastiklerini kesti Söyledikleri pes dedirtti

Lastikleri görünce çok şaşırdığını ifade eden araç sahiplerinden Murat Sarı, "Sokaktaki 11 tane aracın lastiğini doğramışlar. Sabahleyin işe gittim. Bir telefon geldi, dediler ki ‘lastiği patlatmışlar.’ Geldik, durum belli. Sokakta bir düzensizlik var. Gece ne olduğu belirsiz kişiler geliyor bağırıyor, çağırıyor, garip garip hareketler. Allah sonumuzu hayır etsin ne diyeyim" dedi.

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Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Mahalleliyi isyan ettirdi: 11 aracın lastiklerini kesti Söyledikleri pes dedirtti

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#Lastik#Bilecik#Otomobil

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