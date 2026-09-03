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Mahallelinin yakaladığı kadın hırsızdan nöbet oyunu! 'İhtiyaç sahipleri için geziyorduk' savunması kurtarmadı

Güncelleme Tarihi:

#Hırsızlık#Adana#Epilepsi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 10:57

Adana Seyhan'da kapısını açmaya çalıştıkları ev sahibi ve mahalleli tarafından yakalanınca yere yatıp çırpınarak nöbet geçiriyormuş süsü veren Yeter U. (26) ile suç ortağı Gökçe U. (24) tutuklandı. Üzerlerinde kapı açmaya yarayan maymuncuk ele geçirilen ve toplam 100 suç kaydı bulunan şüphelilerin polisteki ifadesinde, "İhtiyaç sahiplerine yardım topluyorduk" dedikleri ortaya çıktı.

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Olay, 31 Ağustos’ta saat 15.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’nde meydana geldi. Gökçe U. ile Yeter U., Fatma Kılavuz’un evinin kapısını açmaya çalıştı. Durumu fark eden Kılavuz, evinin önüne gelince şüpheliler kaçtı.

Mahallelinin yakaladığı kadın hırsızdan nöbet oyunu İhtiyaç sahipleri için geziyorduk savunması kurtarmadı

Mahalleli şüphelileri kovalayıp, yakaladı. Bu sırada Yeter U., kendini yere atıp çırpınmaya başladı. Gökçe U., arkadaşının epilepsi hastası olduğunu ve nöbet geçirdiğini öne sürüp, ambulans çağrılmasını istedi. Fatma Kılavuz ise kadınların rol yaptığını öne sürerek tepki gösterip, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Mahallelinin yakaladığı kadın hırsızdan nöbet oyunu İhtiyaç sahipleri için geziyorduk savunması kurtarmadı

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ÜZERLERİNDE MAYMUNCUK BULUNDU

Kılavuz’un ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada Yeter U.'nun da kendine geldiği görüldü. Şüphelilerin üstünü arayan polis, kapı açmada kullandıkları belirtilen maymuncuk ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden Yeter U.’nun 80, Gökçe U.’nun ise 20 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi. Fatma Kılavuz, 3 ay önce de evine hırsız girdiğini ve yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarının çalındığını belirterek, şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

Mahallelinin yakaladığı kadın hırsızdan nöbet oyunu İhtiyaç sahipleri için geziyorduk savunması kurtarmadı

Emniyete götürülen şüphelilerin, ifadelerinde amaçlarının hırsızlık olmadığını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için yardım toplamaya çıktıklarını önü sürdükleri belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yeter U. ile Gökçe U., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Mahallelinin yakaladığı kadın hırsızdan nöbet oyunu İhtiyaç sahipleri için geziyorduk savunması kurtarmadı

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#Hırsızlık#Adana#Epilepsi

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