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Mahallelinin uykularını kaçırıyordu... Ankara'daki hayvanat bahçesi yıkıldı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Hayvanat Bahçesi#Gölbaşı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 11:45

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, mahalle arasında faaliyet gösteren hayvanat bahçesi, aslan ve kaplanların kükreme sesi ile gürültülerinin bölgede yaşayanların psikolojisini bozacak derecede etkili olduğu gerekçesiyle mahkeme kararıyla ikinci kez mühürlenip, ruhsatı iptal edildikten sonra yıkıldı. Hayvanat bahçesindeki aslan, kaplan ve diğer hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri gözetiminde çevre illerdeki hayvanat bahçelerine nakledildi.

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İş insanı Ahmet Zeki Öner, İncek Mahallesi'nde kiraladığı 4 bin metrekarelik arazide hayvanat bahçesi açtı. Hayvanat bahçesine bitişik evi bulunan Niyazi Gürel ile arsa sahibi Yılmaz Kıbrıs, hayvanat bahçesindeki aslan ve kaplanların kükreme seslerinin rahatsızlığa neden olduğu ve çevreye yayılan kötü koku gerekçeleri ile ruhsat iptali için dava açtı. Ankara 18'inci İdari Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında bilirkişi heyeti, hayvanat bahçesinde inceleme yaptı.

Mahallelinin uykularını kaçırıyordu... Ankaradaki hayvanat bahçesi yıkıldı

Bilirkişi raporunda, hayvanat bahçesindeki aslan ve kaplanların genetik yapılarındaki bölge hakimiyetini göstermek açısından devamlı kükremek zorunda olduklarına dikkat çekilerek, hayvanların çevreye verdikleri gürültünün bölgede yaşayan insanların psikolojisini bozacak kadar etkili olduğuna yer verildi. Mahkeme, rapor doğrultusunda Ankara Valiliği'nin hayvanat bahçesi için verdiği 13 Ağustos 2021 tarihli ruhsat ve iznin yürütmesinin, durdurulmasına hükmetti. Bunun üzerine Gölbaşı Kaymakamlığı'nca mahkeme kararı doğrultusunda işletme 14 Eylül'de mühürlendi.

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Mahallelinin uykularını kaçırıyordu... Ankaradaki hayvanat bahçesi yıkıldı

İKİNCİ KEZ MÜHÜRLENDİ, RUHSAT İPTAL EDİLDİ

İşletme sahibi Yaşar Kaplan, mühürleme işleminin yetkisiz idare (Gölbaşı Kaymakamlığı) tarafından yapıldığı, yetkinin Ankara Valiliği'nde olduğu gerekçesiyle idare mahkemesine başvurdu. Ankara 12'nci İdare Mahkemesi, kapatma kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Mahallelinin uykularını kaçırıyordu... Ankaradaki hayvanat bahçesi yıkıldı

Kaplan, bunun üzerine mehter takımı eşliğinde hayvanat bahçesini tekrar açtı. Bu sırada Niyazi Gürel, avukatı aracılığıyla mühürlemenin mahkeme kararıyla yapıldığı gerekçesiyle karara itiraz etti.

Mahallelinin uykularını kaçırıyordu... Ankaradaki hayvanat bahçesi yıkıldı

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İtirazı değerlendiren 12'nci İdare Mahkemesi, işletmenin tekrar mühürlenmesine karar verdi. Hayvanat bahçesi bunun üzerine tekrar mühürlendi. Ankara 18'inci İdare Mahkemesi de gerekçeli kararını açıklayarak, hayvanat bahçesinin ruhsatının iptaline karar verdi.

Mahallelinin uykularını kaçırıyordu... Ankaradaki hayvanat bahçesi yıkıldı

ASLANLAR ANTALYA ve İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Ruhsatın iptal edilmesine rağmen bir süre kaçak yollardan müşteri almaya devam eden işletmede bulunan aslan, kaplan ve diğer hayvanlar DKMP Genel Müdürlüğü gözetiminde İzmir ve Antalya'daki hayvanat bahçelerine nakledildi. hayvanat bahçesi ise yetkililer tarafından yıkıldı.

Mahallelinin uykularını kaçırıyordu... Ankaradaki hayvanat bahçesi yıkıldı

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#Ankara#Hayvanat Bahçesi#Gölbaşı

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