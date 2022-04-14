Mahallelinin korkulu rüyası oldu! Çocukları taciz ettiği iddiası

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Pamukkale ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi'nde meydana gelen olayda; çıkmaz sokakta bulunan metruk bir binanın oluşturduğu tenha noktayı fırsat bilen şüpheli, çıkmaz sokağın sonundaki boş alanda oyun oynayan çocukları izlemeye başladı. Şüphelinin yaklaşık 15 dakika boyunca müstehcen hareketler sergileyerek çocukları taciz ettiği iddia edildi. Çocukların oyun oynadığı bahçe duvarına kadar ilerleyen kişi, yandaki apartmanda oturan bir kişinin durumu fark edip bağırmasıyla kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Çocukların durumu ailelerine söylemesi üzerine güvenlik kameralarını inceleyen mahalle sakinleri, şüphelinin yaptığı hareketleri görüp 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, kamera kayıtlarından eşkali belirlenen şahsın peşine düştü. Mahalle sakinleri yaşanan bu olayın, çıkmaz sokakta bulunan metruk binanın oluşturduğu tenha noktadan faydalanarak yapıldığını ve bu tür olayların olmaması için evin yıkılmasını talep etti.

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“ŞAYET KARDEŞİM OLMASA EVE GİRME TEŞEBBÜSÜNDE BULUNABİLİRDİ”

Mahalle sakini Ahmet Küçükoğul, “Başımıza böyle bir olay geldi. Tabii bir teşebbüse kalktı. Bu teşebbüsü biz öğrendik ve emniyet güçlerine haber verdik. Emniyet güçleri de olayı araştırıyor. Bu olay sonuca varılır. Başımıza gelen olayda, binanın darlığından adam fırsat bilip buraya gelip bizim çocuklarımıza karşı tacize kalkışıyor. Etrafı kolaçan ediyor. İlerde bulunan betona kadar ilerliyor. Zaten çocukların yanına 2 metre bir şey kalıyor. Kardeşim balkonda bunu fark ediyor. Kardeşim seslenince apar topar kaçıyor. Şayet kardeşim olmasa eve girme teşebbüsünde bulunabilirdi. Adam oraya da girebilirdi. Biz artık bu olayın yetkilerden çözülmesini istiyoruz” dedi.

Öte yandan 35- 40 yaşlarında olduğu tespit edilen şüphelinin, boş alanda vakit geçiren çocukları taciz ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin oturduğu yerden kalkıp müstehcen hareketler sergilediği, oyun alanına doğru ilerlediği ve sonrasında kaçarak uzaklaştığı anlara dair görüntüler yer aldı.