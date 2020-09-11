Mahallelinin kirli su ve koku isyanı

Hazırladıkları dövizlerle sokağa dökülen mahalle sakinleri, yetkililerin akan kirli suya çözüm bulmalarını istedi. Etraftan gelen çöp ve hayvan atıklarının da suyun aktığı dere yatağına bırakıldığını söyleyen vatandaşlar, pis kokunun kıyafet ve yemeklere sindiğini rahatsız olduklarını söylediler.

Mahalle sakinlerinden Elif Boz, “Burası özellikle geceleri çok berbat kokuyor ve nefes alamıyoruz. Her tülü pislik ve hastalık oluşuyor burada. Kimse gelmiyor ve duramıyor, yetkililer buraya gelsinler yarım saat kalsınlar dayanabiliyorlarsa biz şikayetçi değiliz. Buranın kokusu yemeğe de siniyor, kıyafetlerimize de siniyor çok rahatsız oluyoruz” diye konuştu.

Zekiye Göğebakan isimli bir başka mahalleli ise, “Yıllardan bu yana atık su bırakılan bu derede pis koku nedeniyle duramıyoruz. Astım ve bronşit var duramıyoruz, hepimiz hasta olduk ve korona virüs zamanında burada hiç durulmuyor. Maske korumuyor bu kokuyu artık bizim içimizi deldi” dedi.