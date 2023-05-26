Mahallelinin beslediği kedi, ayakları kesilmiş halde ölü bulundu

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Menderes Mahallesi’nde vatandaşlar, kısa süre önce 3 yavru dünyaya getiren besledikleri ‘Minnoş’ adlı kediyi, 23 Mayıs'ta öldürülmüş halde buldu. Kedinin 4 ayağının da kesildiği anlaşıldı. Mahallede oturan Sultan Alkan, "Minnoş isimli sokakta baktığımız kedi, 3 gün önce kaybolmuştu. 4 patisi kesilmiş halde bulduk. Daha önce de kedilerimiz gidiyordu ama son olaydan sonra bunun öyle olmadığını anladık. Bunu yapanın bulunmasını istiyoruz, aramızda geziyor, cezalarını çeksinler. Bunu yapan insan değil. Yavruları kaldı, annesi emziriyordu. Bunu profesyonelce yapıyorlar. Kedi büyüsü yapıyorlarmış. Bizim sesimizi duysunlar. Bunlar, sokak hayvanı. Bizden bir şey beklemiyor. Hayvanları sevdiğimiz için besliyoruz. Bize yardımcı olsunlar" dedi.

"BİR HAYVANIN DÖRT AYAĞI KESİLİR Mİ"

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Sultan Alkan'ın kızı Hilal Asya Alkan da "Pazartesi günü sokakta baktığımız kedi kayboldu, salı günü burada 4 ayağının kesilmiş, öldüğünü gördüm, şok olduk. Beslediğimiz bir kediydi. Böyle bir şeyi bir insan nasıl yapabilir? Yavruları var, ağlıyorlar. Yavrularına da biz bakıyoruz, onları sahiplendirmeyi düşünüyorum. İnsanlar kötü. Bunu kediye yapan insan değildir. Kim yaptıysa bulunsun istiyorum" diye konuştu.

İnci Işık ise "Kedilerimiz, köpeklerimiz var, elimizden geldiği kadar korumak istiyoruz. Bu vahşete çok üzüldük. Korkunç bir şey. Bir hayvanın 4 ayağı kesilir mi? Hayvanlara hayvan diyemiyorum. Bunu yapan aramızda dolaşıyor. Hayvan seni zorlamıyor, istersen yem verirsin, istersen vermezsin. İnşallah bunu yapan bulunur" dedi.