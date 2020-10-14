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Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)
Haber Giriş: 14.10.2020 - 15:57 | Son Güncelleme:

Mahalleli, uyuşturucu operasyonuna katılan polisleri alkışladı

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Mahalleli, uyuşturucu operasyonuna katılan polisleri alkışladı
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BURSA'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si sevk edildikleri adliyede tutuklandı, 5 şüphelinin savcılık sorgusu ise devam ediyor. Operasyon sırasında mahallelinin alkışladığı polisler, araçlarının sirenlerini çalarak karşılık verdi.

Mahalleli, uyuşturucu operasyonuna katılan polisleri alkışladı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, M.İ., A.K., O.Ç., O.Y., M.Y., S.D. ve B.B. isimli 7 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 550 gram metamfetamin, 250 gram esrar, bir miktar bonzai, 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 15 fişek, 2 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 200 TL ele geçirildi.

MAHALLELİ POLİSİ ALKIŞLADI

Mahallelinin alkışa tuttuğu polis ekipleri, vatandaşlara araçlarının sirenlerini çalarak, karşılık verdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.İ. ve A.K., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Adliyeye sevk edilen O.Ç., O.Y., M.Y., S.D. ve B.B.nin ise savcılık sorgusu devam ediyor.

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