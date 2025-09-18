Mahalleli kabusu yaşıyor! Gece gündüz nöbet tutuyorlar: 45 yıldır böyle bir olayla ilk kez karşılaştık

Haberin Devamı

Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde vatandaşlar, son iki aydır tilkilerin saldırılarıyla uğraşıyor. Mahalledeki birçok kümese dadanan tilkiler, bu süre içinde 150'den fazla kaz ve tavuğu telef etti. Kümeslerinde ciddi kayıplar yaşayan mahalle sakinleri, gündüzleri aileden kim müsaitse tavuklarını korumak için kümes başında nöbet tutuyor.

Mahalleliler, bugüne kadar böyle bir olay yaşamadıklarını belirterek şaşkınlıklarını dile getirdi. Özellikle nöbet tutmalarına rağmen gündüz saatlerinde kümelere dadanan tilkilerin sık sık görüldüğünü söyleyen mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla önlem almaya çalıştıklarını ancak yine de kayıp verdiklerini ifade etti.

"TAVUKLARIN YANINDA DURUYORUZ, YİNE TİLKİLER GELİP GÖTÜRÜYOR"

Ulukent Mahallesi'nde yaşayan Murat Sevim, son dönemde büyük zarar gördüğünü belirterek, "İki aydır bu saldırılar başlamıştır, 135 tane tavuğum gitti. Yalnız hep gündüz götürüyorlar. Tavukların yanında duruyoruz, yine tilkiler gelip götürüyor. Bir tane götürüyor, bazı günler dört tane götürüyor. Benim 135 tane tavuğumu, 25 tane de kazımı götürdü. Yani 5, 10 tane değil, benim zararım çok. Bunu nasıl yapacağımızı daha bilmiyoruz. Nöbet tutuyoruz. Hayvanları saldığımız zaman yanında bir kişi duruyor ama durduğumuz halde yine götürüyor. Gündüz vakti bahçenin içine, evin önüne kadar gelmişler" dedi.

45 yıldır böyle bir olayla ilk kez karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Hüseyin Uç ise tilkilerin kümeslerini hedef aldığını dile getirerek,