×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mahalleli kabusu yaşıyor! Gece gündüz nöbet tutuyorlar: 45 yıldır böyle bir olayla ilk kez karşılaştık

Güncelleme Tarihi:

#Elazığ#Kümese Saldırı#Mahallelinin Kabusu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2025 15:04

Elazığ'da tilkiler gündüz vakti kümeslere dadandı. Son iki buçuk ayda 150'den fazla tavuk ve kaz kaybolurken hayvanları korumak için vatandaşlar nöbet tutmaya başladı.

Haberin Devamı

Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde vatandaşlar, son iki aydır tilkilerin saldırılarıyla uğraşıyor. Mahalledeki birçok kümese dadanan tilkiler, bu süre içinde 150'den fazla kaz ve tavuğu telef etti. Kümeslerinde ciddi kayıplar yaşayan mahalle sakinleri, gündüzleri aileden kim müsaitse tavuklarını korumak için kümes başında nöbet tutuyor.

Mahalleli kabusu yaşıyor Gece gündüz nöbet tutuyorlar: 45 yıldır böyle bir olayla ilk kez karşılaştık

Mahalleliler, bugüne kadar böyle bir olay yaşamadıklarını belirterek şaşkınlıklarını dile getirdi. Özellikle nöbet tutmalarına rağmen gündüz saatlerinde kümelere dadanan tilkilerin sık sık görüldüğünü söyleyen mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla önlem almaya çalıştıklarını ancak yine de kayıp verdiklerini ifade etti.

 

Haberin Devamı

"TAVUKLARIN YANINDA DURUYORUZ, YİNE TİLKİLER GELİP GÖTÜRÜYOR"

Ulukent Mahallesi'nde yaşayan Murat Sevim, son dönemde büyük zarar gördüğünü belirterek, "İki aydır bu saldırılar başlamıştır, 135 tane tavuğum gitti. Yalnız hep gündüz götürüyorlar. Tavukların yanında duruyoruz, yine tilkiler gelip götürüyor. Bir tane götürüyor, bazı günler dört tane götürüyor. Benim 135 tane tavuğumu, 25 tane de kazımı götürdü. Yani 5, 10 tane değil, benim zararım çok. Bunu nasıl yapacağımızı daha bilmiyoruz. Nöbet tutuyoruz. Hayvanları saldığımız zaman yanında bir kişi duruyor ama durduğumuz halde yine götürüyor. Gündüz vakti bahçenin içine, evin önüne kadar gelmişler" dedi.

Mahalleli kabusu yaşıyor Gece gündüz nöbet tutuyorlar: 45 yıldır böyle bir olayla ilk kez karşılaştık

45 yıldır böyle bir olayla ilk kez karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Hüseyin Uç ise tilkilerin kümeslerini hedef aldığını dile getirerek, "Tilkiler hiç insanı saymıyor, yani doğru konuşalım. Tilkiler geliyor, kaç seferde kovalamışım. Elimizde bir şey yok. Bir şey yapamıyoruz. Ne yapacağız onu da bilmiyoruz. Benim 15 tane gitti. Ben devamlı dikkat ediyorum, devamlı bakıyorum. Onun için tilkinin korkusundan dışarı salamıyoruz" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elazığ#Kümese Saldırı#Mahallelinin Kabusu

BAKMADAN GEÇME!