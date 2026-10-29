Mahalleli direkte asılı buldu: Direğe tırmanan yavru bozayı akımdan kurtulamadı

DHA
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2026 12:57
Erzurum'da elektrik direğine tırmanan yavru bozayı akıma kapılarak hayatını kaybetti. Ekipler direkten güçlükle indirdi.
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Olay, Palandöken ilçesine bağlı Dutçu Mahallesi’nde meydana geldi. Elektrik direğinde hareketsiz haldeki ayıyı gören köylüler, yetkililere haber verdi.
Bölgeye gelen Aras EDAŞ ekipleri, gerekli güvenlik önlemini aldıktan sonra elektrik direğine tırmandı. Ekipler, öldüğünü belirledikleri yavru bozayıyı direkten indirdi.
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