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Mahalleli direkte asılı buldu: Direğe tırmanan yavru bozayı akımdan kurtulamadı

Güncelleme Tarihi:

#Erzurum#Elektrik Direği#Yavru Bozayı
Mahalleli direkte asılı buldu: Direğe tırmanan yavru bozayı akımdan kurtulamadı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2026 12:57

Erzurum'da elektrik direğine tırmanan yavru bozayı akıma kapılarak hayatını kaybetti. Ekipler direkten güçlükle indirdi.

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Olay, Palandöken ilçesine bağlı Dutçu Mahallesi’nde meydana geldi. Elektrik direğinde hareketsiz haldeki ayıyı gören köylüler, yetkililere haber verdi.

Mahalleli direkte asılı buldu: Direğe tırmanan yavru bozayı akımdan kurtulamadı

Bölgeye gelen Aras EDAŞ ekipleri, gerekli güvenlik önlemini aldıktan sonra elektrik direğine tırmandı. Ekipler, öldüğünü belirledikleri yavru bozayıyı direkten indirdi.

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#Erzurum#Elektrik Direği#Yavru Bozayı

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