Şehir eşkıyaları mahallelinin hışmına uğradı: Kimi sandalye fırlattı, kimi çocuğunun Scooter'ını... Yakalanan şüphelilerden akılalmaz ifade

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Olay, önceki gün gece 23:30 sıralarında Esenyurt İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre beyaz bir araçla sokağa gelen bir grup maganda, bir genci önce dövüp daha sonra arabayla kaçırmak istedi. Çevredeki vatandaşların tepkisi ile karşılaşan magandalar vatandaşlarla da tartıştı. Vatandaşlar önce polisi arayıp daha sonra arabaya eşya fırlattılar. Bu durum sonrası panikleyen şahıslar genci arabadan atıp kaçmaya başladı.

SOSYAL MEDYADAN FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

Bu durumu gören vatandaşlar cep telefonuyla olayı kayıt altına aldı. Şahıslar daha sonra sosyal medya hesaplarında alaycı bir şekilde fotoğraf paylaştılar. Yaşanan olay sonrası emniyet güçleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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YAKALANDILAR

Esenyurt’ta kavgalı oldukları genci minibüsle kaçırmaya çalışan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler ifadelerinde amaçlarının arkadaşlarını dövmek olduğunu, yanlışlıkla minibüse bindirdiklerini söyledi. Şüphelilerin gasp ettikleri telefon için ise "Onu geri vermeyi düşünürken polis bizi yakaladı" dedikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay, 13 Ocak Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Yolda yürüyen M.A.'nın (25) yanına yaklaşan 3 şüpheli, M.A'yı zorla minibüse bindirmek istedi. Bir süre M.A. ile şüpheliler arasında arbede yaşandı. Şüpheliler yoldan geçen 2 kişinin havaya ateş açması sonrasında geldikleri minibüsle olay yerinden kaçtı.

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3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

M.A. polis merkezine giderek daha önceden tanıdığı kişiler tarafından kaçırılmak istendiğini ve cep telefonunun gasp edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüpheliler Ramazan G.(24), Oğuz Can S.(21) ve Y.Ç.(17) gözaltına alındı.

'TELEFONU GERİ VERMEYİ DÜŞÜNÜYORDUK'

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler mağduru semtlerindeki bir eğlence mekanında tanıdıklarını, mekanda çalışan bir kadınla konuştukları için M.A.’nın sürekli kendilerine küfür ettiğini söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin ifadelerinde olay günü M.A.'nın yolda yürüdüğünü gördüklerini ve amaçlarının dövüp kendisine ders vermek olduğunu belirttikleri öğrenildi. Şüphelilerin ifadelerinde "Amacımız onu kaçırmak değildi. Ancak bize direnince yanlışlıkla minibüse bindirdik. Çevredekilerin tepkisinden korkunca bırakıp olay yerinden kaçtık." dediği bilgisi de edinildi. Gasp ettikleri telefonu M.A.'ya geri vermeyi düşündüklerini de anlatan şüphelilerin "Cep telefonu yanlışlıkla minibüsün içine düşmüştü. Onu geri vermeyi düşünürken polis bizi yakaladı" dedikleri belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.