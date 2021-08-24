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Gündem
Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 24.08.2021 - 14:04 | Son Güncelleme:

Mahalledeki koku şikayetinde gerginlik! Polis biber gazıyla müdahale etti

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Mahalledeki koku şikayetinde gerginlik! Polis biber gazıyla müdahale etti

Antalya'da geri dönüşüm malzemesi depolanan alandan gelen kokudan şikayet eden mahalleli, zabıta ve polise haber verdi. Gelen ekipler, atık deposundaki malzemeleri toplamak istedi. Ekiplere taş ve sopalarla direnenlere, polis biber gazıyla karşılık verdi.

Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2801 Sokak üzerindeki müstakil evlerde yaşayan ve geri dönüşüm malzemesi toplayarak geçinen Suriyelilerin gürültü yapıp, yığdıkları çöplerden kötü kokular geldiğinin ihbar edilmesi üzerine zabıta ekipleri verilen adrese gitti.

POLİSTEN BİBER GAZLI MÜDAHALE

Zabıta, bölgede yaptıkları incelemenin ardından çuvallardaki çöp yığınlarının tahliye edilmesini istedi. Uyarılar dikkate almayınca, zabıta evlerin önlerindeki, demir panel ve tülleri iş makinesi ile yıktı. Çuvallardaki geri dönüşüm malzemeleri yola çıkarıldı ve iş makineleriyle kamyonlara yüklendi. Çuvalları vermek istemeyen grup, ekiplere taş ve sopa ile saldırdı. Bunun üzerine polis ekipleri gruba biber gazlı müdahalede bulundu. Gerginliğin devam etmesi üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri geldi. Zabıta ekipleri belirlenen adreslerde yapılan temizliğin ardından bölgeden ayrıldı.

Mahalledeki koku şikayetinde gerginlik Polis biber gazıyla müdahale etti

"SİNEĞİNDEN, FARESİNDEN, KOKUSUNDAN BURADA DURAMIYORUZ"

Mahalle halkından Necla Demirkesen, zabıta ve polislerin şikayet üzerine geldiklerini belirterek, “Koronadan ölmeyeceğiz ama pislikten öleceğiz. Çöp topluyorlar. Her şeyi topluyorlar. Burada tedirginiz" dedi.

Mahalledeki koku şikayetinde gerginlik Polis biber gazıyla müdahale etti

Derya Kocasarı ise, “Çöpten şikayetçiyiz. Sineğinden, faresinden, kokusundan burada duramıyoruz" dedi.

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