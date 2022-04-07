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Mahalledeki kediler tek tek kaybolunca araştırmaya başladı! Çileden çıkaran iddia: 40 TL karşılığında çocuklara toplatmış

#İstanbul#Bağcılar#Hayvansever

İstanbul Bağcılar'da 40 lira karşılığında rahatsız olduğu kedileri toplattığı iddia edilen bir bakkal, hayvanseverleri çileden çıkardı. Kaybolan sokak kedilerinin peşine düşen hayvansever Ceylan Eren, başka mahallelere bırakılan kedileri bulamayınca bakkala tepki gösterdi.

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Yavuz Selim Mahallesi'nde oturan hayvansever Ceylan Eren, mahallede beslediği kedilerin tek tek kaybolması üzerine harekete geçti. Son 2 haftadır kedilerin eksildiğini fark eden Ceylan Eren, kedilerin durumunu araştırırken çevredeki küçük çocuklardan aldığı cevapla şok oldu.

Çocuklar, kedileri mahalle bakkalının verdiği para karşılığı uzak mahallelere bıraktıklarını iddia etti. Bunun üzerine mahalle bakkalının kapısını çalan Ceylan Eren, bakkalla tartıştı. O anlar cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

Ceylan Eren, mahalle bakkalı Erol Ş.'nin çocuklara 40 lira vererek kedileri yakalattırdığını, o kedilerin de farklı mahallelere bırakıldığını öne sürdü. Şimdi mahalledeki o kedilerden birine ulaşılırken 4'ü ise hala bulunamadı. Kaybolan kedilere ulaşmak için hayvanseverlerin çabası sürüyor.

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"SİZE 40 TL VEREYİM BU KEDİLERİ GÖTÜRÜN"

Mahallede her gün besleme yaptığı için bütün kedileri bildiğini ifade eden Ceylan Eren, "Bu aralar baktım kedilerden bazıları kayboluyordu. Çocuklardan bir tanesi dedi ki; 'Erol bakkal, bize para teklif etti. Çocukların hepsine. Size 40 TL vereyim, buradaki kedileri alın götürün.' Koliyi de kendisi veriyor. Salam da veriyor çocuklar kedileri rahat yakalasın diye. Çocuklara bunu öğretiyor. Çocuklar da bunu yapıyor. Çünkü oyun olarak da düşünüyorlar bunu. Çocukların yaşı küçük. Aileler olayı görüyor, balkondan uyarıyor çocuklarını. Sonra o çocuklar bırakıyor. Bir çocuk devam ediyor ve bir tanesini yakalıyor" dedi.

Konuya başta masumane baktığını dile getiren Ceylan Eren, "Dedim ki; çocuk ne kadar uzağa götürebilir? Çocuklara sordum. Sorduğum çocuk dedi ki; 'Mahmutbey'e bıraktık'. Enes diye bakkalın bir arkadaşıyla bırakmışlar. Erol bakkal çocuklara yakalattırıyor, para karşılığında. Enes denilen biriyle çocukların ellerinde kediler ile arabaya binip uzağa götürüyorlar" şeklinde konuştu.

Mahalledeki kediler tek tek kaybolunca araştırmaya başladı Çileden çıkaran iddia: 40 TL karşılığında çocuklara toplatmış

"ASIL ACI OLAN ÇOCUKLARI KULLANMASI"

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Kaybolan kedilerin peşine düşen HAÇİKO Derneği Saha Sorumlusu Ceyhun Güven, " Ceylan Hanım'ın ihbarı üzerine olay yerine geldim. Erol bakkalın yanına gidince olayı kabul ve itiraf etti. Biz dernek olarak böyle olaylara müsaade etmeyiz. Burada asıl acı olan çocukları kullanması. Bu suç teşkil eder, aileler de bu konudan çok rahatsız olmuşlar" diye konuştu.

Bakkal ise iddialara cevap vermek istemedi.

Mahalledeki kediler tek tek kaybolunca araştırmaya başladı Çileden çıkaran iddia: 40 TL karşılığında çocuklara toplatmış

 

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#İstanbul#Bağcılar#Hayvansever

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