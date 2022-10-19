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Mahallede sinekli ev paniği! Ekipleri alarma geçirdiler, korktukları gibi olmadı

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#İstanbul#Büyükçekmece#Sinek
Mahallede sinekli ev paniği Ekipleri alarma geçirdiler, korktukları gibi olmadı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 15:25

İstanbul Büyükçekmece'de bir apartmanın giriş katındaki dairenin penceresinde çok sayıda sineği görenler, içeride ceset olduğunu düşünüp polis ekiplerine haber verdi. Ekipler, dairenin boş olduğunu tespit edip işlem yapmadan olay yerinden ayrıldı.

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Ulus Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katındaki dairede oturanların bir süredir görünmemesi ve penceredeki onlarca sinek, çevre sakinlerinin içeride ceset olduğu endişesine kapılmasına neden oldu. Mahallelinin ihbarıyla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri saat 11.00 sıralarında apartman dairesini kontrol etmek için geldi. Evde kimsenin yaşamadığını tespit eden polis ve itfaiye ekipleri mahalleden ayrıldı.

Mahalle esnaflarından İrfan Kıvrak, "Komşumuz, bu dairede bekar yaşayan bir kişi olduğunu, evini sineklerin bastığını görüyor. İçeride ceset olduğundan şüphelendik, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik. Olay yerinde inceleme yapıldı, herhangi bir olay olmamış. Ama hala evin içinde sinekler mevcut" dedi.

Mahallede sinekli ev paniği Ekipleri alarma geçirdiler, korktukları gibi olmadı

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Mahalle sakinlerinden Burak Tanrıöver, "Burada daha önce yabancı uyruklu biri oturuyordu, iki aydır yokmuş. İçerde sinekler olunca ceset olduğundan şüphelendik. Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik" diye konuştu.

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#İstanbul#Büyükçekmece#Sinek

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