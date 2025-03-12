En Ã§ok onlarÄ± tercih ediyor | Mahallede esrarengiz kadÄ±n paniÄŸi: Kameralara yakalandÄ± EtrafÄ± kontrol edip bir yerlere haber veriyor

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Olay, 8 Mart gÃ¼nÃ¼ MuratpaÅŸa ilÃ§esi KÄ±zÄ±lsaray Mahallesi'nde yaÅŸandÄ±. Antalya'da bÃ¶lge esnafÄ±nÄ±n baktÄ±ÄŸÄ± kedilerin arasÄ±ndan Ã¶zellikle siyah ve koyu renkli kedilerin ortadan kaybolmasÄ± mahalleliyi huzursuz etti. Son olarak 5 yÄ±ldÄ±r baktÄ±klarÄ± ve tedavi ettirdikleri engelli kedinin ortadan kaybolmasÄ± Ã¼zerine gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ± inceleyen apartman sakinleri, â€˜Karam' isimli kedinin bir kadÄ±n tarafÄ±ndan sepete konularak gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼. KamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde kadÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 15 dakika boyunca Ã§evresindeki kedilerden Ã¶zellikle siyah ve engelli olan kediyi almak iÃ§in Ã§abaladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

"UYARILMASINA RAÄžMEN KEDÄ°YÄ° GÃ–TÃœRÃœYOR"

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YabancÄ± uyruklu olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len kadÄ±nÄ±n Ã§evreden birkaÃ§ kiÅŸi kedinin sahipli olduÄŸunu sÃ¶ylemesine raÄŸmen kediyi gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼ren mahalle sakinlerinden GÃ¼zide Polat, "Cumartesi gÃ¼nÃ¼ buradan kedimiz Ã§alÄ±ndÄ±. Siyah ve 5 senedir baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ampute edilmiÅŸ bir kediydi. Bir tane kadÄ±n, gayet profesyonel bir ÅŸekilde gelip kediyi yakalÄ±yor. Kediyi kutuya koyup, etrafÄ± kontrol edip bir yerlere haber veriyor telefonla.

Kamerada gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri de var zaten. ArkasÄ±ndan kediyi kimseye Ã§aktÄ±rmadan gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor. BirkaÃ§ kiÅŸi kendisini uyarÄ±yor. Bu kediye bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sahipli olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yorlar. Ama buna raÄŸmen kadÄ±n hiÃ§bir ÅŸekilde dikkate almÄ±yor. 'Ben sahipleneceÄŸim, baÅŸkalarÄ±na sahiplendireceÄŸim' diyor. YabancÄ± uyruklu melez bir arkadaÅŸ. Afrika kÃ¶kenli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz" dedi.

"Ã‡EVREDE Ã–ZELLÄ°KLE SÄ°YAH KEDÄ°LER ORTADAN KAYBOLUYOR"

20-25 tane kediye baktÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Polat, yakÄ±n Ã§evrelerde de Ã¶zellikle koyu renkli kedilerin kaybolduÄŸunu duyduklarÄ±nÄ± belirterek, "Burada bizim baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 20-25 tane kedi var ortalama. Bu deÄŸiÅŸiyor. Arka sokaklardan da koyu renkli kedilerin Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyduk. AynÄ± zamanda Deniz Mahallesi'nde de siyah beyaz veyahut koyu renkli kediler sÃ¼rekli Ã§alÄ±nÄ±yor. Yok oluyorlar kediler ve biz mahalleli olarak bundan Ã§ok ÅŸikayetÃ§iyiz. Ä°nsanlarÄ±n gÃ¶zÃ¼nÃ¼n iÃ§ine baka baka yabancÄ± uyruklu bir insanÄ±n Ã§almasÄ±na akÄ±l sÄ±r erdiremiyoruz. Ã–zellikle koyu renkli kedileri seÃ§iyorlar. Tam anlamÄ±ÅŸ deÄŸiliz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ eline gelen bir sÃ¼rÃ¼ kedi var, sevdiÄŸi kedi var. Ve burada insanlarÄ±n sevebildiÄŸi, dokunabildiÄŸi biri sÃ¼rÃ¼ kedi varken, yavrulamÄ±ÅŸ yeni kedi varken, Ã¶zellikle siyahÄ± seÃ§ip gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor" ifadelerini kullandÄ±.

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"KARAM'IN BULUNMASINI Ä°STÄ°YORUZ"

Polise haber verdiklerini ve bu olayÄ±n arkasÄ±nÄ± kovalayacaklarÄ±nÄ± belirten GÃ¼zide Polat, "Bu kedinin baÅŸÄ±na gelmeyen kalmadÄ±. Bir kez sakatlandÄ±, zaten ayaÄŸÄ± kangren olduÄŸu iÃ§in ampute edildi. 3-4 kez yavruladÄ±, yavrularÄ± hep araÃ§lar tarafÄ±ndan ezildi. Her seferinde hayvan saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde ilerleyemedi. Hepsinde tedavi ettirdik. Bu kedinin bir ÅŸekilde bulunmasÄ±nÄ± istiyoruz. Ã‡alanlarÄ±n bir ÅŸekilde bulunmasÄ± taraftarÄ±yÄ±z. Ä°nÅŸallah bir ÅŸekilde bulunur. Sokak hayvanlarÄ±nÄ±n yaÅŸayabilecekleri alanlarÄ± biz katletmiÅŸ durumdayÄ±z. OnlarÄ± korumaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" dedi.

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"BU KÄ°ÅžÄ° KÄ°MSE LÃœTFEN BENCE ELÄ°NÄ° VÄ°CDANINA KOYSUN"

Mahalle sakinlerinden SevinÃ§ Kuzdere ise, "Kedilere zulÃ¼m ediyorlar ve biz kedilere bakan insanlarÄ± da zor durumda bÄ±rakÄ±yorlar. Son olarak siyah kedimizin -Karam ismi- gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmesi cidden bizi Ã§ok Ã¼zdÃ¼. Bu kiÅŸi kimse lÃ¼tfen bence elini vicdanÄ±na koysun, kedimizi geri getirsin. O bizim Ã§ocuÄŸumuz gibi" ifadelerini kullandÄ±.