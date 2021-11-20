Mahallede çift silahla terör estirdiler! Görüntüler ortaya çıktı: Binalara ateş ettiler

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CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın özel haberine göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören’de uyuşturucu satışı ve sokak hakimiyeti için sürekli çatışan iki ayrı organize suç örgütünü takibe aldı.

ÇİFTE SİLAHLA TERÖR ESTİRDİLER

“Meks” ve “Çingene” isimli çetelerin üyelerinin sürekli çatıştıkları, vatandaşların yoğun olduğu yerlerde bile silahlarla terör estirdikleri ortaya çıktı. Çete üyelerini çifte silahlı ve pompalı silahlarla terör estirdikleri anın da görüntüleri ortaya çıktı.

10 ÇETE ÜYESİNİN 8’İ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ve Özel Hareket Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 10 çete üyesinden 8’ini kıskıvrak yakaladı… Çete üyelerine ait çok sayıda silaha da el konuldu.