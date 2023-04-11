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Mahalle yolundaki çöküntü tedirginlik oluşturdu

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#Kahramanmaraş#Onikişubat#Göçük
Mahalle yolundaki çöküntü tedirginlik oluşturdu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 16:58

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler ve sağanak yağmurlar sonrası mahalle yolundaki çöküntü tedirginlik oluşturdu.

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Merkez Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nin 7’inci sokağından geçen yol depremlerin ardından sağanak yağmurlar sonrası çöktü. Bölgeye gelen ekipler yolda inceleme yaptıktan sonra şerit ile yolu trafiğe ve insan geçişine kapattı. Olay sonrası mahallelinin tedirginliği sürüyor.

Mahalle yolundaki çöküntü tedirginlik oluşturdu

Mahalle sakinlerinden Selahattin Gökdeniz, “Burası bu şekilde 40 gün önce oldu. Az bir çökük olduğunda biz yetkili kurumları aradığımız halde buraya gelip baktılar çözüm üreteceklerini söylediler ama olmadı. Başka zaman geldiklerinde benim evimin tahliyesini istediler ancak benim kalacak yerim yok” dedi.

Mahalle yolundaki çöküntü tedirginlik oluşturdu

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#Kahramanmaraş#Onikişubat#Göçük

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