Mahalle karıştı: Meydan savaşını aratmayan görüntüler | Taş, sopa ve küreklerle birbirlerine girdiler

#Kavga#Darp#Şanlıurfa
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2026 10:03

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, aynı mahallede yaşayan iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taş, sopa ve kürekli kavga, cep telefonuyla görüntülendi. Kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Mil Dalca Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda karşılaşan iki grup arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada taraflar birbirine taş, sopa ve küreklerle saldırdı. Kavgada 7 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri, cep telefonuyla görüntülenen kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

