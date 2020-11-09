Mahalle kalkanı

İstanbul Şişli’de geçen hafta, çalıştığı işyerinde mola veren kadın, açık havada zaman geçirmek için dışarı çıktı. İşyerinin yan tarafında bulunan sokak merdivenlerine oturan kadının yanına bir kişi geldi.

Simit yerken bir anda harekete geçen kişi, kadına tacizde bulundu. Kadının çığlık atması üzerine saldırgan, kadının cep telefonunu çalarak kaçmaya başladı. Bağrışmaları duyan çevredekiler, saldırganı yakalamak için peşine düştü.

Dik merdivenlerden yukarı kaçan kişiyi kovalayan vatandaşlar, yorulunca üst tarafta bulan bir sitenin güvenliğine bağırarak şüpheliyi yakalamasını istedi. Elindeki telefonla kaçmaya devam eden şüphelinin önünü güvenlik görevlisi kesti. Şüphelinin kendisine bıçak çekmesi üzerine güvenlik görevlisi geri çekildi. Bu sırada elindeki telefonu park halindeki otomobilin altına atan saldırgan kaçtı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi bir hafta süren çalışma sonucunda yakaladı.