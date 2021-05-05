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HaberlerGündem HaberleriMahalle ilkokulundan Harvard’a uzanan bir başarı hikayesi
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Haber Giriş: 05.05.2021 - 17:16 | Son Güncelleme:

Mahalle ilkokulundan Harvard’a uzanan bir başarı hikayesi

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Hürriyet Bizimle’de bugünün konuğu başarılı iş insanı Ebru Dorman oldu.

Henüz 32 yaşındayken “Dünya Devlerini Yöneten 50 Türk Yönetici” arasına girmeyi başaran Ebru Dorman, Fulya Soybaş’ın sorularını cevaplarken ‘Hayallerin Ötesinde Yaşamak’ isimli kitabını, bir mahalle okulundan başlayıp Harvard’a uzanan, daha sonra Türkiye ve dünyanın önde gelen şirketlerinde üst düzey yöneticilik yapmaya uzanan yaşantısını ve gençlere tavsiyelerini anlattı.

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