Mahalle çıkışına sürgülü kapı taktırdı! Bağış yapan kumandayı alıyor | 'Kendimizi güvence altında hissediyoruz'

Haberin Devamı

Kestel ilçesindeki kırsal Orhaniye Mahallesi'nde orman yangınlarına yönelik önlem amacıyla sıra dışı bir yöntem uygulandı. Muhtar Osman Yıldız, mahallenin ormana çıkış yollarına elektronik sürgülü kapı sistemi yaptırıp, çevreye güvenlik kameraları yerleştirdi.

Mahalle sakinleri orman bölgesinde bulunan tarlalarına gitmek için bağış yaparak kapının kumandasını temin edebiliyor. Mahalle dışından vatandaşların ise girişlerine izin verilmiyor.

Haberin Devamı

Mahallenin 3 çıkışında sürgülü kapı bulunduğunu ve 1 bölgeye daha aynı uygulamanın yapılacağını söyleyen muhtar Osman Yıldız, "Önceden mahallemizde tedbir amacıyla, üzerinde kilit olan yine kapılar vardı. Bunlar ihtiyacı karşılamıyordu. Muhtarlığa başladığım 17 aylık süre boyunca, ormanın mevcut kapılarının kilit ve anahtarlarıyla uğraşmaktan bıktım.Daha geçen sene gelen bazı kişiler art niyetli şekilde farklı sosyal medya platformlarında paylaşımlar yaptılar.diye konuştu.

Yıldız, mahalleye yapılan kapıdan köylerine gezmek için gelen kişilerin memnun olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Bu projeyi mahalle sakinlerimizle birlikte köyümüze destek olmak amacıyla kendi cebimizden yaptırmak istedik. Ve yaptırdık. Projemizi tamamladıktan sonra bu kez kendi imkanlarımızla, mahallemize traktör ve su tankerleri de alacağız. Bu çalışmalara devam edeceğiz. Mahallemizde yaşayan yaklaşık 500 kişinin 490'ı kapılardan memnun. Sadece gezmek için dışarıdan bazı kişiler hoşnutsuzluk yaşıyor. Biz kapıyı açmak için kumanda isteyenler bağış karşılığı kumandayı veriyoruz. Maddi durumu iyi olmayanlardan para istemiyoruz. Kendisinin sadece mahallemizde oturduğuna ilişkin belge alıyoruz. Kimseyle para pazarlığı yapmadık, kimseden zorunlu bir ücret talep etmiyoruz. Mahalle sakinlerimiz de bu durumdan oldukça memnun.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Baraj gölünden mezarlık fışkırdı! Vatandaş dua etmek için akın etti Haberi görüntüle

Mahalleye yapılan sürgülü kapılar sayesinde güvende hissedildiğini belirten Mehmet Aydın, “Bu kapı bizim için çok faydalı oldu. Burası kırsal bir mahalle, bilmeyenler rahatlıkla girip çıkabiliyor. Birkaç kez kaza tehlikesi yaşadık, orman girişi olduğu için araçlar hızlı geliyor. Böyle risklere gerek yok. Ücret konusunda hiçbir sorunumuz yok. Bu proje sayesinde kendimizi güvence altında hissediyoruz” ifadelerini kullandı.