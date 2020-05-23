Mağrip ne demek? Mağrip nedir? Mağrip TDK kelime anlamı

Mağrip kelimesi Arapçadan gelen bir sözcüktür. Gündelik hayatın içerisinde pek kullanılan bir kelime olmadığını dile getirmek mümkün. Ancak yine de Türkçede yerleşik olarak bulunan ve değerlendirilen bir sözcüktür. TDK açısından bakıldığı zaman, ‘batı’ anlamı taşımaktadır.

Mağrip Ne Demek?

Kelime anlamı itibariyle mağrip sözcüğü, ‘batı’ biçiminde karşılık bulmaktadır. Dünyanın batı kısmını ve aynı zamanda batı ülkelerini anlatan ve ima eden bir sözcük olarak değerlendirmek mümkündür.

‘’Mağripten maşrıka dünyanın ucu/ Sarrafı bilir altını, tuncu’’ Pir Sultan Abdal

Bu cümlede anlatıldığı gibi batıdan dünyanın diğer yönlerini doğru bir durum ifade edilmektedir.

Mağrip Nedir?

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman mağrip kelimesine karşılık olarak, ‘batı’ sözcüğü gelmektedir. Bu sözcük aynı zamanda güneşin battığı yer ya da güneşin battığı yön şeklinde de ifade edilmektedir. Bu yönde kalan ülkeler ile beraber güneşin yönü üzerinden de tarif yapılmaktadır. Günlük yaşamda çok değerlendirilmese bile eski kaynaklarda ve önemli edebi eserlerde öne çıkan bir sözcüktür.

Amaca uygun olarak farklı yerlerde değişik zamanlarda bu kelimeyi kullanabilirsiniz. Ayrıca karşınıza çıktığı zaman anlamı üzerinden durumu daha iyi idrak etmeniz mümkün. Tek başına birer cümle içerisinde kullanılabilir.