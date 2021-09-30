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Magnum Porsche çekilişi ne zaman? Magnum çekilişi ne zaman yapılacak?

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Magnum Porsche çekilişi ne zaman Magnum çekilişi ne zaman yapılacak

Magnum çekiliş sonuçları, noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişin ardından tamamlanacak. Çubuklarda çıkan kodları Magnum.com.tr ya da SMS aracılığıyla gönderen müşteriler, Magnum çekiliş sonuçları için beklentilerine başladı. İşte, Magnum çekiliş sonuçları hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler

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Megnum çekilişi bu yıl da yüz binlerce kişinin yakın takibinde olacak. 2020 model 2 Porsche'nin sahibini bulacağı Magnum çekilişi, şirketin duyurmuş olduğu tarihte gerçekleşecek. Magnum çekiliş sonuçları dahilinde 2 şanslı isim Porsche marka araçların sahibi olacak. Peki, Magnum mini tüketicilerinin bir, Magnum Double tüketicilerinin ise iki kez çekiliş hakkı kazandığı Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, son model 2 arabanın sahibini bulacağı çekiliş hakkında bazı bilgiler

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Magnum çekiliş sonuçları, 13 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşecek olan çekiliş ile netlik kazanacak. 

Çekiliş, 13.10.2021 tarihinde saat 11.00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

Kazanan talihliler 16.10.2021 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak.

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