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Magnum çekilişi ne zaman açıklanacak? Hürriyet Gazetesi Magnum Porsche çekiliş sonuçları 2021 sorgulama ekranı

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Magnum çekilişi ne zaman açıklanacak Hürriyet Gazetesi Magnum Porsche çekiliş sonuçları 2021 sorgulama ekranı

Magnum Porsche çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Magnum Porsche çekiliş kampanyasına katılım 30 Eylül 2021 tarihinde sona ermişti. Sonrasında ise çekiliş sonuçları için araştırmalar hız kazanmaya başladı. Peki, Magnum çekilişi ne zaman açıklanacak? Hürriyet Gazetesi Magnum Porsche çekiliş sonuçları 2021 sorgulama ekranı.

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Magnum çubuklarından çıkan şifre ile çekilişe 1 Nisan- 30 Eylül tarihlerinde katılan 2 kişiye Porsche marka araba hediye edilecek. Magnum çekiliş kampanyasına katılım sağlayanlar çekiliş sonuçları için araştırmalara başladı. Peki, Magnum çekilişi ne zaman açıklanacak? Hürriyet Gazetesi Magnum Porsche çekiliş sonuçları 2021 hakkında detaylı bilgiler…

MAGNUM PORSCH ÇEKİLİŞİ 2021 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Magnum çekiliş sonuçları, 13 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşecek olan çekiliş ile belli olacak.

Çekiliş, 13.10.2021 tarihinde saat 11.00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

Kazanan talihliler 16.10.2021 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak.

MAGNUM PORSCH ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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