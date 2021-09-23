Magnum çekilişi ne zaman? 2021 Magnum Porsche çekiliş sonuçları için tarih detayı

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Magnum çekiliş sonuçları, noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişin ardından tamamlanacak. Çubuklarda çıkan kodları Magnum.com.tr ya da SMS aracılığıyla gönderen müşteriler, Magnum çekiliş sonuçları için beklentilerine başladı. İşte, Magnum çekiliş sonuçları hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Magnum çekiliş sonuçları, 13 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşecek olan çekiliş ile netlik kazanacak.

Çekiliş, 13.10.2021 tarihinde saat 11.00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

Kazanan talihliler 16.10.2021 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak.